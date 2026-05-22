Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer alan Ceyhan Köprüsü yakınlarında öğle saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Ceyhan Nehri'nde balık avlayan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir erkek cesedi fark etti.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemelerde, ölen kişinin 41 yaşındaki Yunus Yiğit olduğu tespit edildi.

Yiğit'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yiğit hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.