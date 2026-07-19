Bolu’da yaşayan 72 yaşındaki kundura ustası Mehmet Aslan, 9 yaşında çırak olarak adım attığı mesleğini tam 63 yıldır aralıksız sürdürüyor. Büyükcami Mahallesi’ndeki Yukarı Çarşı’da bulunan küçük dükkanında hem tamir yapıyor hem de tamamen el işçiliğiyle ayakkabı üretiyor.
Bir simitle başladığı mesleği bugün hala yaşatıyor: Yıllara meydan okudu
9 yaşında çırak oldu, zorluklarla büyüdü… Şimdi ise el emeğiyle ayakta kalan nadir ustalardan biri.Kaynak: DHA
Bir simitle başlayan hayat hikayesi
Çocuk yaşta köpek saldırısına uğradıktan sonra konuşma güçlüğü yaşayan Aslan, bu nedenle okula gönderilmediğini ve babası tarafından çırak olarak verildiğini anlattı. Küçük yaşta zorlu şartlar altında çalıştığını dile getiren usta,
“9 yaşında yarı aç yarı tok çalıştım. Günde bir simitle karnımı doyuruyordum” sözleriyle o günleri anlattı.
Mesleğini İstanbul’da öğrendi
Babası vefat ettikten sonra çalışmak zorunda kalan Aslan, mesleğini geliştirmek için yaklaşık 10 yıl İstanbul’da çalıştı. Kunduracılığın inceliklerini burada öğrendiğini belirten usta, el işçiliğinin önemine dikkat çekti.
“Fabrikaların yaptığı ayakkabılarda taban astarı yok, el işi kalktı. Ben hepsini el işi kendim yapıyorum” diyen Aslan, mesleğine olan bağlılığını vurguladı.
Çırak bulamıyor, tek başına mücadele ediyor
Okuma yazma bilmediğini ifade eden Mehmet Aslan, en büyük sorunun çırak yetişmemesi olduğunu söyledi. Gençlerin artık bu mesleğe yönelmediğini belirten usta,
“Bizim meslek tek kişiyle olmaz ama mecburen tek başıma çalışıyorum” dedi.
“Mesleğimi çok seviyorum”
Tüm zorluklara rağmen mesleğini bırakmayı hiç düşünmediğini söyleyen Aslan, yıllardır aynı tutkuyla çalışmaya devam ediyor.
El emeğinin giderek yok olduğu bir dönemde, Mehmet Aslan gibi ustalar hem geleneksel zanaatları yaşatıyor hem de mesleğin son temsilcileri olarak dikkat çekiyor.