Bir simitle başladığı mesleği bugün hala yaşatıyor: Yıllara meydan okudu

Bir simitle başlayan hayat hikayesi

Çocuk yaşta köpek saldırısına uğradıktan sonra konuşma güçlüğü yaşayan Aslan, bu nedenle okula gönderilmediğini ve babası tarafından çırak olarak verildiğini anlattı. Küçük yaşta zorlu şartlar altında çalıştığını dile getiren usta,

“9 yaşında yarı aç yarı tok çalıştım. Günde bir simitle karnımı doyuruyordum” sözleriyle o günleri anlattı.