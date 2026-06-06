Sigara fiyatlarındaki artış dalgası devam ediyor. 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Philip Morris grubu sigaraların satış fiyatlarında yeni bir güncellemeye gidildi. Tüketicilere yansıyan yeni listede paket başına 5 ila 10 TL arasında değişen artışlar dikkat çekiyor.

ZAMLI FİYATLARIN DETAYLARI

En son 18 Şubat 2026'da fiyat artışına giden grupta, bugünden itibaren geçerli olacak. Ürünlerin büyük bir kısmında 5 TL, belirli ürünlerde ise 10 TL üzerinde zam geldi. En düşük fiyat 110 TL, en yüksek fiyat ise 130 TL olarak ortaya çıktı.

DİĞER GRUPLARDA DURUM NE?

Philip Morris'in bu fiyat güncellemesi, tütün sektöründeki genel zam trendinin son halkası oldu. Kısa bir süre önce diğer büyük pazar oyuncuları olan British American Tobacco (BAT) ve JTI gruplarına ait sigaralara da 5'er TL'lik zam uygulanmıştı. Yapılan bu önceki zamların ardından BAT ve JTI gruplarındaki fiyat aralığı 105 TL ile 120 TL bandına yerleşmişti.