Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna zam yapıldığını duyurdu.
ARTIK 115 LİRADAN SATILACAK
Gelen son zamla beraber Imperial Tobacco grubuna ait en pahalı sigara cuma gününden itibaren 115 TL'den satılmaya başlayacak.
"Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullanan Erol Dündar, güncel fiyat listesini şu şekilde paylaştı:
SİGARAYA ZAM ÜSTÜNE ZAM
Şubat ayında sigaraya zam yağmuru JTI grubuyla başlamıştı. 16 Şubat tarihinde gelen zamla birlikte söz konusu gruba ait en pahalı sigara 105 TL'den satılmaya başlandı.
JTI'dan sonra 18 Şubat tarihinde Phillip Morris ve BAT gruplarına da zam geldi.