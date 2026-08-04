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Kaynak: Haber Merkezi

JTI grubunda yer alan sigara ürünlerine yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününden itibaren yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Paylaşılan yeni fiyat listesine göre JTI grubunda yer alan ürünlerde 8 TL ile 12 TL arasında değişen fiyat artışları uygulanacak. Zamla birlikte grubun birçok ürününde yeni satış fiyatları da netleşti.

WİNSTON GRUBUNDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Yeni tarifeye göre Winston Slender Q Line, Winston Slender & Slender Long ile Winston Dark Blue & Deep Blue ürünlerine 10 TL zam geldi ve fiyatları 110 TL'den 120 TL'ye yükseldi. Klasik Winston ise 10 TL artışla 115 TL'den 125 TL'ye çıktı.

Grubun premium ürünleri arasında yer alan Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence de 10 TL zamlanarak 120 TL'den 130 TL'ye yükseldi.

CAMEL, LD VE MONTE CARLO DA ZAMLANDI

Camel grubunda Camel Slims Q Line ile Camel Slender 10 TL zamla 105 TL'den 115 TL'ye yükseldi. Camel Deep Blue 8 TL artışla 107 TL'den 115 TL'ye, Camel Black & White 12 TL zamla 108 TL'den 120 TL'ye, Camel Yellow & Brown ise 10 TL artışla 110 TL'den 120 TL'ye çıktı.

Öte yandan LD ve Monte Carlo sigaralarının fiyatı da 10 TL zamlanarak 105 TL'den 115 TL'ye yükseldi. Listede yer alan LD Slims ise 115 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürününün yeni satış fiyatı ise 285 TL olarak belirlendi.

YENİ FİYATLAR YARIN UYGULANACAK

Sektör kaynaklarının paylaştığı fiyat listesine göre yeni tarifenin 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bayilerde uygulanması bekleniyor. JTI tarafından fiyat artışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, zamlı fiyatların yarından itibaren raflara yansıması öngörülüyor.

İşte güncel liste: