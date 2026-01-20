2007 yılında Ankara susuzlukla boğuşurken, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in çözüm önerisi hafızalara kazındı: Ankaralılara, 2–3 ay boyunca Ankara’dan ayrılmaları, annelerinin babalarının yanına gitmeleri tavsiye ediliyordu. Bugün dönüp bakınca, bu sözlerin yalnızca bir kriz anı refleksi değil, bir yönetim anlayışının özeti olduğunu görmek zor değil.

Gökçek, aslında bu çağrıyı yaparken “Sıla-i Rahim” gibi kültürel ve dini bir referansa yaslanıyordu diye itiraz edenler olabilir ama orada bahsedilen ziyaret çağrısı Sıla-i Rahimden çok biraz halkla eğlenmek gibi olmuştu. Yani mesele sadece sudan ibaret olsa da çok kolay bir şekilde şehri boşaltma önerisine dönüşebilmişti. Sıla-i Rahim, aileleri büyükleri ziyaret elbette makbuldür de bunu yapma sebebiniz ve süresi durumu daha espritüel bir yerden ele almaya zorluyor insanı. 4–5 milyonluk bir başkent için önerilen bir yönetim enstrümanı hâline geldiğinde, insan ister istemez durup düşünüyor tam olarak ne söylenmek istendiğini.

Hatta işin ironisi şuradadır: Söylemin mantığı biraz daha zorlanmış olsaydı, neredeyse “Şu Ankaralılar olmasa, Ankara’yı ne güzel yönetirdim” noktasına varılacaktı. Neyse ki o kadarını söylemedi; ama söylenmeyen cümle, söylenenlerin arasında zaten dolaşıyordu.

Aynı dönemde Melih Gökçek’in Devlet Su İşleri’ne yönelik çıkışı da bu zihniyetin tamamlayıcı parçasıydı: “Ben baraj yaparım, parasını da veririm; buyursun yapsın.” Bu cümle, çözüm üretmekten çok, sorumluluğu karşı tarafa bırakmanın zarif olmayan bir yoluydu. Oysa vatandaş için önemli olan, hangi kurumun haklı olduğu değil; musluktan suyun akıp akmadığıydı.

ASKİ meselesi ise hâlâ kapatılmamış bir parantez olarak duruyor. ASKİ için ayrılması gereken kaynakların başka alanlarda kullanıldığına dair iddialar gündeme geldi, suç duyuruları yapıldı, ama somut bir sonuç çıkmadı. Hukuki dosyaların kapanmış olması, kamusal vicdanın da rahatladığı anlamına gelir mi? Yoksa bu durum, “hesap sorma” ile “hesaplaşma” arasındaki mesafenin ne kadar açıldığını mı gösterir?

Aradan geçen zaman, Ankara’nın yükünü hafifletmedi; aksine ağırlaştırdı. Resmî rakamlara göre 2024 itibarıyla kentin nüfusu, 2007’ye kıyasla yaklaşık bir buçuk milyon artmış durumda. Bu rakamın üzerine iç göçü, sığınmacıları ve fiilî nüfus artışını eklediğinizde, Ankara’nın özellikle kış aylarında 8 milyonlara dayanan bir nüfusla yaşadığı dile getiriliyor.

Şimdi ister istemez şu soru geliyor: 2007’de “2–3 ay gidin” denilen Ankara, bugün ne yapacak? Bu kez ne kadar süreyle, nereye gidecek? Ve daha önemlisi, herkesin gidecek bir “memleketi” olduğu varsayımı, nasıl bu kadar rahat yapılabildi?

Asıl çarpıcı olan ise, bu sözlerin siyasi düzlemde neredeyse hiç bedel üretmemiş olmasıdır. Bir büyükşehir belediye başkanının, başkentin su krizini vatandaşın geçici göçüyle yönetmeye çalışması, neden merkezi yönetimden ciddi bir eleştiri almadı? Bu sessizlik, kişisel bir korumadan mı kaynaklanıyordu, yoksa dönemin siyasal ikliminde bazı sözlerin sorgulanmaması mı normalleşmişti?

Bugün Ankara’yı konuşurken, yalnızca bugünkü yöneticilere bakmak eksik olur. Çünkü şehirler, geçmişte sorulmamış soruların birikimiyle yönetilir. Melih Gökçek’in “gidin” çağrısı, bir cümleden ibaret değildir; kente bakışın, yurttaşı krizin parçası değil çözümün dışına iten bir anlayışın ifadesidir.

Şehir dediğimiz şey, zor zamanlarda boşaltılarak değil, zor zamanlarda yönetilerek ayakta kalır. Eğer bir kentte çözüm, insanlardan geçici olarak vazgeçmekse, o kent aslında çoktan vazgeçilmiş demektir.

Ve belki de asıl soru şudur: Dün “Sıla-i Rahim” diyerek gönderilen yurttaşlara, yarın hangi kriz için ne denilecektir? Çünkü bir kere “gidin” denildiyse, gerisi sadece süre ve gerekçe meselesidir.