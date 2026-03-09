Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ni açıkladı. Son duruma dair Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Bu şekilde Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına entegre olacak.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının toplam 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde inşa edildi.

TARİH BELLİ OLDU

Proje kapsamında 25 tünel ve 16 viyadük yapılacak. Hattın yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Uraloğlu, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik” dedi. Uraloğlu, projenin 2028 yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.