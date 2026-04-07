HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehrin trafiğini rahatlatacak ve toplu taşımaya konfor getirecek Raylı Sistem Projesi'nde ön ihale sürecinin noktalandığını duyurdu. T.C. Devlet Demir Yolları (TCDD) teknik firmasıyla iş birliği içerisinde yürütülecek olan proje, Hatay’ın ulaşım tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olmaya aday.

GÜZERGAH BELLİ OLDU

Projenin ilk ve en stratejik ayağı, Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Şehir Merkezi arasında kurulacak.

Bu hat sayesinde binlerce işçinin ve vatandaşın ulaşım çilesi son bulacak. Sanayi ve şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğu minimuma inecek. Modern, hızlı ve çevre dostu ulaşım imkânı sağlanacak.

"GELECEĞE STRATEJİK BİR YATIRIM"

Saha çalışmaları ve teknik hazırlıklar için vites yükselten Ulaşım Dairesi yetkilileri, projenin sadece bir ulaşım hamlesi değil, Hatay’ın yeniden imarı ve geleceği için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Belediye kanadından yapılan açıklamada, projenin her aşamasının şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağı ve somut adımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi. Hataylılar için artık raylı sistem bir "proje" olmaktan çıkıp, hayata geçmeyi bekleyen bir gerçekliğe dönüşüyor.