Erzurum’da üç yıl içinde tamamlanması planlanan AVM projesinde yeni gelişme yaşandı.

7 milyar TL’lik yatırımda Nisan ayı sonunda temellerinin atılması bekleniyor.

Tamamen üstü açık olacak AVM, MNG AVM ile entegre olacak.

Türkiye’de sayılı projelerden biri olacağı belirtildi. 120 bin metrekarelik alanda inşaat olacağı aktarıldı.

Projeye dair, “Alışveriş merkezinin yan tarafından 113 bin metrekare alanda yaklaşık 260 daire, en az 42 dükkan, konut için 420 araç, AVM için 410 araç olmak üzere toplam 830 araçlık otopark kapasitesi bulunacak, sosyal donatı alanları, eğlence ve yemek alanından oluşan Cihan Park için çalışmalarımız tüm hızıyla devam temektedir ayrıca yapılacak bu yatırım ile toplam çalışan kapasitemizin 6 bine çıkmasını planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yatırımın istihdama da önemli katkı sağlayacağı belirtilirken, "1200 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. İnşaat büyüklüğü dikkate alındığında şehrimize yaklaşık 264 milyon dolar bir yatırım kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.