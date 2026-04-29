İskilip ilçesine bağlı Mutaflar Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı bir vatandaşın kaybolması üzerine bölgede arama-kurtarma ekipleri alarm durumuna geçti.

BAĞDAN GERİ DÖNMEDİ

Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde yaşayan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Sağlam, dün sabah saatlerinde bağa gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen Sağlam’ın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından yaşlı adamın kaybolduğu Samutun Tepe ve çevresindeki engebeli arazide arama çalışması başlatıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama-kurtarma ekiplerinin, hava kararmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AİLE VE KOMŞULAR UMUTLU BEKLEYİŞTE

Hastalığı nedeniyle yön duygusunu kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ahmet Sağlam’ın sağ salim bulunması için mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor. Ailesi, yaşlı adamı görenlerin veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini bekliyor.