Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu

ŞANTİYE KURULDU, TEMEL ATMA İÇİN GERİ SAYIM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen projenin etüt çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.