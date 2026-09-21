Yeniçağ Gazetesi
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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu

Bir şehir daha tramvay ulaşımına kavuşmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı projede 15,2 kilometrelik hat üzerinde 19 istasyon yer alacak. Güzergahlar belli oldu.

Kaynak: DHA
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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 1

Sakarya kent içi ulaşımında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma töreni öncesi son hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 2

15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşacak yeni tramvay hattının, kentteki trafik yoğunluğunun ve seyahat sürelerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 3

19 İSTASYONLU YENİ HAT

Bakan Uraloğlu, Sakarya'da 2024 yılında hizmete açılan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağının yeni yatırımlarla büyütüldüğünü belirtti.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 4

Artan trafik yoğunluğunu hafifletmek ve çevreci toplu taşıma imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olacağı bildirildi.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 5

Tramvay araçlarının tasarım hızının ise saatte 70 kilometre olması planlanıyor.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 6

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNE VE STADYOMUMA ULAŞACAK

Hattın güzergahıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, projenin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayacağını açıkladı.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 7

Tramvay hattı, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaşacak.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 8

Hat ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de erişim sağlayacak.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 9

Böylece özellikle yoğun saatlerde kent içindeki trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 10

ŞANTİYE KURULDU, TEMEL ATMA İÇİN GERİ SAYIM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen projenin etüt çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 11

Projenin ihalesi 28 Nisan 2026'da gerçekleştirildi. Sözleşme 25 Ağustos'ta imzalanırken, 27 Ağustos'ta yer teslimi yapıldı.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 12

Şantiye kurulum çalışmalarının sürdüğü tramvay hattında, kısa süre içerisinde temel atma töreninin yapılması planlanıyor.

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Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu - Resim: 13

Yeni hatla birlikte Sakarya'nın kent içi raylı sistem ağının genişletilmesi ve ulaşımda alternatif toplu taşıma imkanlarının artırılması hedefleniyor.

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