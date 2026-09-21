Sakarya kent içi ulaşımında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma töreni öncesi son hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.
Bir şehir daha tramvaya kavuşuyor: 19 istasyonlu hattın güzergahı belli oldu
Bir şehir daha tramvay ulaşımına kavuşmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı projede 15,2 kilometrelik hat üzerinde 19 istasyon yer alacak. Güzergahlar belli oldu.Kaynak: DHA
15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşacak yeni tramvay hattının, kentteki trafik yoğunluğunun ve seyahat sürelerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
19 İSTASYONLU YENİ HAT
Bakan Uraloğlu, Sakarya'da 2024 yılında hizmete açılan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağının yeni yatırımlarla büyütüldüğünü belirtti.
Artan trafik yoğunluğunu hafifletmek ve çevreci toplu taşıma imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olacağı bildirildi.
Tramvay araçlarının tasarım hızının ise saatte 70 kilometre olması planlanıyor.
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNE VE STADYOMUMA ULAŞACAK
Hattın güzergahıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, projenin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayacağını açıkladı.
Tramvay hattı, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaşacak.
Hat ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de erişim sağlayacak.
Böylece özellikle yoğun saatlerde kent içindeki trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
ŞANTİYE KURULDU, TEMEL ATMA İÇİN GERİ SAYIM
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen projenin etüt çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Projenin ihalesi 28 Nisan 2026'da gerçekleştirildi. Sözleşme 25 Ağustos'ta imzalanırken, 27 Ağustos'ta yer teslimi yapıldı.
Şantiye kurulum çalışmalarının sürdüğü tramvay hattında, kısa süre içerisinde temel atma töreninin yapılması planlanıyor.
Yeni hatla birlikte Sakarya'nın kent içi raylı sistem ağının genişletilmesi ve ulaşımda alternatif toplu taşıma imkanlarının artırılması hedefleniyor.