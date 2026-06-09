Türkiye'de tüm meslek grupları içerisinde en çok yaşamına son veren meslek grubu polislik. Yapılan araştırmalara göre yaşamına son veren polislerin en yaygın sebepleri arasında başta geçim sıkıntısı, mobbing, düzensiz mesai, sosyal izolasyon ve aidiyet eksikliği yer alıyor.

Haziran ayının ilk haftasına kadar olan süreçte 3’ü emekli, 33’ü aktif görevde olmak üzere toplam 36 emniyet mensubu yaşamına son verdi. İstatistikler, Türkiye'de ortalama her 4.4 günde bir polisin intihar ettiğini ortaya koyuyor.

"AYLARDIR BU DURUMDAN ÇIKMAK İSTEDİM FAKAT..."

CHP'li Murat Bakan bir polisin daha intihar ettiğini duyuyarak veda mektubunu paylaştı. İntihar eden polis, bıraktığı veda mektubunda yıllarca maddi konularda hep çıkmaza girdiğini ifade ederek borcu borçla kapatmaya çalıştığını anlattı ve her şeyi tükettiğini söyledi.

Polisin "Aylardır bu durumdan çıkmak istedim fakat çıkmaya çalıştıkça daha beter olduk" ifadeleri dikkat çekti.

"BÜTÜN HER ŞEY TÜKENDİ"

Yaşamına son veren polisin ardında bıraktığı veda mektubu şöyle:

"Canım Ailem;

Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Sizlere bunları yaşatmayı asla istemezdim. Yıllarca maddi konularda hep çıkmaza girdim ve hep altında kaldım ve bu sefer tamamen her şeyi tüketmiş bulunmaktayım keşke böyle olmasaydı, keşke sizleri böyle bir hayata sürüklemeseydim. Ama şunu bilin asla kumar, coin, borsa işleri değil, plansız, programsız, şuursuz harcama ve borcu borçla kapatmaya çalışmak. Aylardır bu durumdan çıkmak istedim fakat çıkmaya çalıştıkça daha beter olduk ve bütün her şey tükendi. Hakkınızı helal edin. Ben ne iyi bir evlat oldum, ne iyi bir eş oldum nede iyi bir baba, her şey için yaşattıklarım için tekrar özür dilerim. Canım eşim burcum kendine ve kızlarıma çok iyi bak, babalarını kötü bilmesinler, onlara beni hep iyi hatırlat, Allaha emanet olun. Annem kendine çok dikkat et, çok üzülme arkamdan burcuya, masala, periye sahip çıkın, önce Allaha sonra size emanet.

Canım ailem kendinize çok iyi bakın, çok ağlamayın, ben bu hayatta kalmayı beceremedim, keşke her şey daha güzel olsaydı, oysaki yaşamayı çok isterdim... Beni asla kötü hatırlamayın, tek dileğim bu sizden. Allaha emanet olun, bol bol dua edin.

Sizleri çok seviyorum, beni affedin. Eşim, kızlarım, annem, babam, kardeşim, ablalarım hep mutlu olun..."

"HİÇBİRİ ÇÖZMEDİ"

Murat Bakan, polislerin yaşamına son vermesiyle ilgili şimdiye kadar görev yapan bütün içişleri bakanlarını uyardığını ifade ederek "Polisin taban maaşı yaşanabilir değil. Fazla mesaisi yok. Emekli olanı ağır bir yoksulluk bekliyor. Amir baskısı ve mobbing aynen sürüyor. Hiçbiri çözmedi." dedi.

"ÇÖZÜLMESİ TERCİH EDİLMEMİŞ SORUNLARIN POLİS MEMURUNA FATURASIDIR"

Bakan'ın "Bu kardeşimizin mektubundaki satırlar, çözülmesi tercih edilmemiş sorunların polis memuruna faturasıdır." dediği ve "Polis babası olması sebebiyle acaba Mustafa Çiftçi bir adım atabilir mi dedik ancak geldiğimiz noktada onun da çözeceğine, çözebileceğine zerre inancım yok." ifadelerini kullandığı beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Bugün bir polis kardeşimizi daha kaybettik. Geride bıraktığı mektupta şunları yazıyor: “Yıllarca maddi konularda hep çıkmaza girdim ve hep altında kaldım.” “Bu sefer tamamen her şeyi tüketmiş bulunmaktayım.” “Çıkmaya çalıştıkça daha beter olduk ve bütün her şey tükendi.” Efkan Ala’ya söyledim. Süleyman Soylu’ya söyledim. Ali Yerlikaya’ya söyledim.

Mustafa Çiftçi’ye söyledim: Polisin taban maaşı yaşanabilir değil. Fazla mesaisi yok. Emekli olanı ağır bir yoksulluk bekliyor. Amir baskısı ve mobbing aynen sürüyor. Hiçbiri çözmedi. Bu kardeşimizin mektubundaki satırlar, çözülmesi tercih edilmemiş sorunların polis memuruna faturasıdır. Polis babası olması sebebiyle acaba Mustafa Çiftçi bir adım atabilir mi dedik ancak geldiğimiz noktada onun da çözeceğine, çözebileceğine zerre inancım yok. Kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polislerin yaşamlarına son vermesini takip eden sendikalar ve hak savunucuları; kronikleşen ağır ve düzensiz mesai saatlerini, amir-memur ilişkilerindeki mobbing iddialarını ve teşkilat içi psikolojik destek mekanizmalarının yetersizliğini bu trajik tablonun temel nedenleri olarak gösteriyor. Personelin, psikolojik destek talep ettiğinde "silahına el konulması" veya "fişlenme" korkusu yaşaması ise sistemdeki en büyük tıkanıklık noktası olarak öne çıkıyor. nisan ayında Terörle Mücadele Dairesi'nde görevli bir emniyet amirinin yaşamına son vermesi, kurumsal baskı iddialarını yeniden gündeme taşımıştı. Yetkililer ve uzmanlar, polislerin yaşamlarına son vermesinin önüne geçilmesi için çalışma şartlarının acilen iyileştirilmesi ve bağımsız psikolojik destek hatlarının kurulması gerektiği konusunda uyarıyor.