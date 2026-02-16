Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen uzun yıllardır kendi para birimini kullanmayı tercih eden İsveç, Euro'ya geçişi yeniden gündemine aldı.

Alman markı, Fransız frangı ve Finlandiya markkası gibi, İsveç’in ulusal para birimi kron da tarihe karışabilir.

İsveç, uzun süredir Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına rağmen, yaklaşık 30 yıllık ortak para birimi Euro'ya katılmaya bugüne kadar direnmişti. Ancak artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump döneminde transatlantik ilişkilerin soğuması, AB ile daha sıkı entegrasyonu İsveç için daha cazip bir koruma kalkanı hâline getiriyor.

Bloomberg'de bugün yayımlanan analize göre, Kuzey Avrupa’nın en büyük ekonomisinde Euro'ya geçişe verilen kamuoyu desteği son yıllarda artmış olsa da konu hâlâ tartışmalı.

Uzmanlara göre Euro’ya geçiş için yeni bir referandum yapılması gerekebilir. Siyasi partiler arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor. Bazı partiler Euro’ya geçişi desteklerken, bazıları kesin olarak karşı çıkıyor.

EURO’YA GEÇİŞ EN AZ 4 YIL SÜREBİLİR

İsveç’in Euro’ya geçebilmesi için Avrupa Birliği’nin kur mekanizması olan ERM II sistemine katılması ve kronun en az iki yıl boyunca istikrarlı kalması gerekiyor. Uzmanlara göre tüm geçiş süreci en az dört yıl sürebilir. İsveç’in büyük ölçüde nakitsiz bir ekonomiye sahip olması ise teknik geçiş sürecini kolaylaştırabilir.

İsveç’in Euro’ya geçmesi, Avrupa Birliği’nin ekonomik gücünü artırabilir ve ortak para biriminin küresel konumunu güçlendirebilir.

Uzmanlara göre bu karar, hem İsveç’in ekonomik güvenliğini artırabilir hem de Euro’nun uluslararası finans sistemindeki rolünü güçlendirebilir.

İsveç’in nihai kararının önümüzdeki yıllarda Avrupa ekonomisinin geleceği açısından kritik bir gelişme olması bekleniyor.

EURO’YA GEÇMEYEN AZ SAYIDAKİ AB ÜLKESİNDEN BİRİ

İsveç, 1995 yılında Avrupa Birliği’ne katıldı ve belirli ekonomik kriterleri sağladığında Euro’ya geçmeyi hukuken kabul etti. Ancak 1999’da Euro yürürlüğe girdikten sonra İsveç, ulusal para birimi kronu kullanmaya devam etmeyi tercih etti.

2003 yılında yapılan referandumda seçmenlerin yaklaşık %56’sı Euro’ya geçişe karşı çıktı. Bu sonuç, sonraki hükümetlerin de Euro’ya katılım konusunda temkinli davranmasına neden oldu.

Bugün İsveç, AB üyesi olmasına rağmen Euro kullanmayan altı ülkeden biri konumunda bulunuyor. Diğer ülkeler ise Çekya, Danimarka, Macaristan, Polonya ve Romanya.