Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
Bir neslin hafızası: 90’ların unutulmayan eşyaları

Bazı sesler vardır duyduğunuz anda zaman bükülür, sizi yıllar öncesine götürür. Bazı eşyalar ise sadece birer nesne değil çocukluğunuzun en saf, en gerçek hatıralarını taşır. 90’ların o sıcak, samimi atmosferine kısa bir yolculuk yapmaya hazır mısınız?

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
90’larda çocuk olmak; ekranlara değil sokaklara bakarak büyümekti. Bildirim sesleri yerine kapı zilleriyle heyecanlanmak, sanal değil gerçek oyunlarla yorulmak demekti. “Daha dün gibi” dediğimiz ama aslında çok geride kalan o günlere birlikte dönelim. İşte 90’lar çocuklarının hafızasına kazınan, unutulmaz eşyalar…

TETRİS

Doğru parçayı beklerken kalp atışlarımız hızlanırdı. O anın heyecanı hâlâ aklımızda.

SANAL BEBEK

Onu beslemek, uyutmak bir görev değil; gerçek bir sorumluluktu. Ölünce üzülmek ise işin en dramatik kısmıydı.

TASOLAR

Cips paketlerinden çıkan küçük hazineler… Mahalledeki rekabetin en ciddi sebebiydi.

KASET VE KALEM

Sabırla kaset sarmanın ne demek olduğunu bilen son nesildik.

ANKESÖRLÜ TELEFON KARTLARI

Kontör bitmeden konuşmayı bitirme telaşı… Biriktirilen kartlar ise ayrı bir koleksiyondu.

SOLO TEST

Strateji kurarken fark etmeden saatlerimizi harcardık.

MEYBUZ

Yazın vazgeçilmez serinliği… Dilimizi boyaması da işin eğlencesiydi.

IŞIKLI SPOR AYAKKABILAR

Her adımda yanan ışıklarla kendimizi özel hissederdik.

KOKULU SİLGİLER

Mis gibi kokarlardı… Ama çoğu zaman bir köşesi koparılmış ya da ısırılmış olurdu.

RENKLİ STRES YAYI

Merdivenlerden akıp gidişini izlemek keyifliydi, düğümlendiğinde çözmek ise sabır sınavı.

LEBLEBİ TOZU

Ağzımız doluyken konuşmaya çalışıp ortalığı toza boğduğumuz o eğlenceli anlar…

MİSKET (BİLYE)

Ceplerimizde taşır, sesinden bile keyif alırdık.

WALKMAN

En sevdiğimiz şarkıyı defalarca başa sarıp dinlemek, bambaşka bir mutluluktu.

Kaynak: Haber Merkezi
