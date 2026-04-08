90’larda çocuk olmak; ekranlara değil sokaklara bakarak büyümekti. Bildirim sesleri yerine kapı zilleriyle heyecanlanmak, sanal değil gerçek oyunlarla yorulmak demekti. “Daha dün gibi” dediğimiz ama aslında çok geride kalan o günlere birlikte dönelim. İşte 90’lar çocuklarının hafızasına kazınan, unutulmaz eşyalar…
Bir neslin hafızası: 90’ların unutulmayan eşyaları
Bazı sesler vardır duyduğunuz anda zaman bükülür, sizi yıllar öncesine götürür. Bazı eşyalar ise sadece birer nesne değil çocukluğunuzun en saf, en gerçek hatıralarını taşır. 90’ların o sıcak, samimi atmosferine kısa bir yolculuk yapmaya hazır mısınız?Derleyen: Cansu İşcan
TETRİS
Doğru parçayı beklerken kalp atışlarımız hızlanırdı. O anın heyecanı hâlâ aklımızda.
SANAL BEBEK
Onu beslemek, uyutmak bir görev değil; gerçek bir sorumluluktu. Ölünce üzülmek ise işin en dramatik kısmıydı.
TASOLAR
Cips paketlerinden çıkan küçük hazineler… Mahalledeki rekabetin en ciddi sebebiydi.
KASET VE KALEM
Sabırla kaset sarmanın ne demek olduğunu bilen son nesildik.
ANKESÖRLÜ TELEFON KARTLARI
Kontör bitmeden konuşmayı bitirme telaşı… Biriktirilen kartlar ise ayrı bir koleksiyondu.
SOLO TEST
Strateji kurarken fark etmeden saatlerimizi harcardık.
MEYBUZ
Yazın vazgeçilmez serinliği… Dilimizi boyaması da işin eğlencesiydi.
IŞIKLI SPOR AYAKKABILAR
Her adımda yanan ışıklarla kendimizi özel hissederdik.
KOKULU SİLGİLER
Mis gibi kokarlardı… Ama çoğu zaman bir köşesi koparılmış ya da ısırılmış olurdu.
RENKLİ STRES YAYI
Merdivenlerden akıp gidişini izlemek keyifliydi, düğümlendiğinde çözmek ise sabır sınavı.
LEBLEBİ TOZU
Ağzımız doluyken konuşmaya çalışıp ortalığı toza boğduğumuz o eğlenceli anlar…
MİSKET (BİLYE)
Ceplerimizde taşır, sesinden bile keyif alırdık.
WALKMAN
En sevdiğimiz şarkıyı defalarca başa sarıp dinlemek, bambaşka bir mutluluktu.