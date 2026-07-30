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Kaynak: Haber Merkezi

Geride bıraktığımız sene CHP’den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün yeniden CHP saflarına katıldı. “Aracıyla kaçak sigara taşıdığı” gerekçesiyle suçlanan Ediz Ün CHP’den istifa etmiş “Partimin yıpratılmasına izin vermeyecek ve aklanarak döneceğim” demişti.

'YENİDEN PARTİME DÖNDÜM'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ediz Ün ile konuştuğunu belirterek, “Halkımıza söz verdiğim gibi yeniden partime döndüm. Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı. Yanımda çalışan kişi bundan dolayı ceza aldı. Yargı süreci tamamlandı ve nihayet partime döndüm. Çok mutluyum” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, şahsına ait olan lüks cipte çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ve malzemesi ele geçirilmesi üzerine patlak veren kaçakçılık iddiaları nedeniyle 28 Eylül 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.

Olayla ilgili yürütülen yargılamada Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Ediz Ün'ün cipinde yakalanan iki tutuksuz sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ve 131.250'şer lira adli para cezası vermişti.