Bir süredir kültürel amaçlı yurt dışı ziyaretleri gerçekleştiriyorum.

İkinci kez Kafkaslar'a çevirdiğimiz rotada, bir sonraki durak kardeş ülke Azerbaycan oldu.

Azerbaycan, pasaport ve vize zorunluluğu olmadan 'vizesiz gidilebilen ülkeler listesi'nde yer alıyor.

Hatta, her Türk vatandaşının sahip olduğu çipli T.C. Kimlik Kartı ile ziyaret edebilirsiniz.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kalkışlı Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ile Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ortalama 2 saat 30 dakikalık bir yolculukla ulaşılabiliyor.

Havalimanı, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta konumlanmış durumda. Seçeceğiniz ulaşım türüne göre de 25 ile 50 dakika arası bir yolculukla kent merkezine ulaşılabiliyor.

Havalimanı ile kent merkezi arasında henüz raylı sistem bulunmuyor. Kent merkezine ulaşmak için otobüs ya da taksi kullanabilirsiniz. Bolt ve YanGo gibi uygulamalar da kontrollü bir yolculuk için ideal ve ülkemize kıyasla ekonomik.

Toplu taşımada fiziki BakıKART uygulaması kullanılıyor. Yeniden yüklenebilme özelliği ile İstanbulKart uygulamasına oldukça benzer.

Bakü’de toplu taşıma oldukça ekonomik. 0,60 AZN (Azerbaycan Manatı, ₼) karşılığı ücret ile toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Kur bilgisini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Tüm tarihi kentlerde olduğu gibi Bakü'de de tarihi bölge ve modern mimari iç içe geçmiş durumda. Doğal erozyon gibi yıpratıcı unsurlara karşın tarihi yapıların oldukça iyi korunduğunu altını çizmek istiyorum. Kamusal alanların temiz olmasından oldukça etkiledim. Tek bir çöp dahi görmedim.

Kimlik kartı ile ziyaret olanağının olması nedeniyle, pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile aynı sokaklarda karşılaşma olasılığınız da oldukça yüksek.

Tipik bir sahil kenti olan Bakü’de, kent yerleşimi sahil hattı boyunca konumlanmış durumda.

Türkiye'deki (özellikle İstanbul) kaotik kent planlamalarının aksine, Rus ve Fransız kent mimarisinden ilham alan estetik yapılar, geniş caddeler, yayalara ayrılmış yürüyüş parkurları, parklar, bahçeler ve kordon boyu, Bakü için 'ferah' kelimesinin sözlük karşılığını tanımlıyor.

Turistik noktalar arasında;

Kaleiçi, Eski şehir ya da İçerişehir (İçərişəhər), Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Kız Kulesi (Qız Qalası), Nizami Gencevi Anıtı, Çeşmeler Meydanı, Nizami Caddesi, Bakü Bulvarı, Ak Şehir Bulvarı (Ağ Şəhər), Bakü Füniküler, Dağüstü Parkı, Ebedi Alev Anıtı (Şehitler Anıtı), Alev Kuleleri, Bakü Uluslararası Mugam Merkezi, Azerbaycan Halı Müzesi, Bakü Mini Venedik, Devlet Bayrağı Meydanı, Bakü Kristal Salon (2012 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmıştır), Bakü Gözü (Baku Eye, Bakü Dönme Dolabı) ve Haydar Aliyev Kültür Merkezi en sık ziyaret edilen noktalar.

Özellikle; Alev Kuleleri, Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Azerbaycan Halı Müzesi ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nın estetik tasarımı, modern mimarinin öne çıkan başarılı örnekleri arasında.

Bakü’de Türkiye Türkçesi ile kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ile benzerlik oranı en yüksek ikinci dil. Azerbaycan Türkleri ise Türkiye’den gelen ziyaretçilere oldukça sevecen ve yardımsever bir yaklaşım sergiliyor. Daha önce yurt dışı yolculuğu gerçekleştirmemiş ama gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımıza, ilk gezi deneyimi için ideal bir seçenek.

Yeme içme kültürü bağlamında da oldukça benzer lezzetlere sahibiz. Üstelik yeme içme ücretleri de ekonomik denebilecek düzeyde. Kısaca aç kalma olasılığınız oldukça düşük.

Yolculuk planlamanız, Bakü kent merkezi ile sınırlı ise iki tam gün yeterli olacaktır. İlk gün eski şehir, bir sonraki gün ise diğer önemli noktalar.

Gobustan (Kobustan) Milli Parkı, Çamur Volkanları, Ateşgâh, Yanardağ ve Pembe Göl gibi kent merkezi dışındaki noktalar da görülmesi gereken yerler arasında. Bu da kalacağınız gün sayısının artması demek.

Bakü'deki ziyaret tarihleri, ilginç bir festivalin açılış gününe denk geldi.

Bakü Uluslararası Halı Festivali.

İlk kez düzenlenen festival kapsamında tarihi eski şehir sokaklarına rengarenk halılar serilmişti.

Uluslararası katılımcıların stant açtığı festivalde, her yaştaki ziyaretçilere uygun pek çok etkinlik hazırlanmıştı. Hatta bir açık hava defilesine bile denk geldik.

Bakü, mesleki ve kişisel birkaç istisna dışında, ortak kültürü, tertemiz sokakları, geniş caddeleri, estetik mimarisi, hoş manzaraları, bol rüzgarları ile olumlu bir izlenim bıraktı bende.

Yolculuğumun, farklı bir ülkede değil de yaşadığımız coğrafya içerisinde bir noktaya ziyaret etmiş gibi hissettirmiş olması, 'Bir millet, iki devlet' -ya da 'Bir millət, iki dövlət'- kavramının ne denli geçerli olduğunun bir kanıtı olarak duruyor.

Bir iç deniz olan Hazar Denizi’nin kıyısında, yüzünüzde rüzgarların dolaştığı bir doğu masalında kendinizi an’a bırakıp, sokaklarda kaybolun.

Kur bilgisi (AZN – TRY): 1 Azerbaycan Manatı - 27 Türk Lirası (Mayıs 2026)