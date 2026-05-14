İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde, yol kenarında bulunan ve yaklaşık iki asırlık olduğu tahmin edilen isimsiz bir mezar, mahalle halkını ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimin yattığına dair kesin bir bilginin bulunmadığı mezar için anlatılan üç farklı rivayet, bölgeye olan ilgiyi artırdı.

GİZEMLİ MEZAR HAKKINDA 3 FARKLI İDDİA

480 haneli mahallenin tam merkezinde yer alan mezarla ilgili nesilden nesle aktarılan hikayeler şunlar:

-Sevdiğine kavuşamayan genç bir kızın, "O eve gelin gidemezsem kapısında öleyim" dediği ve düğün gecesi ölerek vasiyeti üzerine o evin önüne gömüldüğü anlatılıyor.

-Kurtuluş Savaşı sırasında köyün sınırında şehit düşen bir askerin, köylüler tarafından baskın korkusuyla hızla bu noktaya defnedildiği iddia ediliyor.

-Mahallenin yaşlılarının kandil gecelerinde mezar başında mum yakıp dua etmesi nedeniyle, burada dini bir şahsiyetin yattığına inanılıyor.

MUHTARLIKTAN RESMİ ADIM: KİMİN YATTIĞI TESPİT EDİLSİN

Mahalle Muhtarı Selahattin Dumanlar, rivayetlerin yarattığı bilgi kirliliğini gidermek ve tarihi gerçeği ortaya çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi dilekçe ile başvurduğunu açıkladı. Dumanlar, "Büyüklerimizden duyduğumuz üç farklı hikaye var ama hangisi gerçek bilmiyoruz. Resmi yollarla araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR"

Mezarın tarihi önemine değinen Muhtar Dumanlar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer burada yatan bir askerse 120 yıllık, bir evliyaysa 400 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Şehir dışından gelen misafirler merak edip soruyor ancak net bir bilgi veremiyoruz. Burası bizim için gizemli bir yer. Kadın mı, erkek mi, asker mi bilmesek de bakımını yapıp dualarımızı eksik etmiyoruz."

İnegöl Belediyesi yetkilileri de bölgede fiziki bir mezarın varlığını onaylarken, Bakanlık’tan gelecek uzman ekibin yapacağı inceleme sonrası mezarın kime ait olduğunun kesinleşmesi bekleniyor.