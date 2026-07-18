Elazığ merkeze bağlı Aşağıdemirtaş Mahallesi’nde, 25 gündür devam ettiği ifade edilen su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkilerine yol açtı. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslendi.
Bir mahalleye 25 gündür su verilemiyor: Vatandaşlar isyan ederek yetkililere seslendi
Elazığ merkeze bağlı Aşağıdemirtaş Mahallesi’nde yaklaşık 25 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Kesintinin çözümü için birçok defa başvuruda bulunan muhtar Figen Akgül, " İnsanlar çamaşırlarını yıkayamıyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor” ifadelerini kullandı.Kaynak: ANKA
Mahalle sakinlerinden Muhammed Çam, yaklaşık 20-25 saatlik su kesintileri yaşadıklarını ifade ederek "Hayvanlarımız var, iki tane ahırımız var. Yetkilileri arıyoruz. 'Halledeceğiz, sabah gelir' diyorlar ama bir türlü sular gelmiyor” sözlerini sarf etti.
“Ben gece saat 02.30'a kadar artezyenla su tutmak zorunda kaldım. Her gece aynı çileyi çekiyoruz. Çünkü hayvanlarımızın suyu sürekli bitiyor” sözlerini sarf eden Çam, “Şebeke suyu olmadığı için artezyenle idare ediyoruz ama o da bir yerden sonra henüz yok. Dışardan depolarla su getirmemiz gerekiyor. Günde 2 kez gidip su getiriyoruz ama bu da yetmiyor. Bu sorunu çözmesi gereken kurum belediye" sözlerini sarf etti.
“25 GÜNDÜR BİZİ OYALIYORLAR”
Mahalle sakinlerinden Yunus Emre, yaklaşık 25 saatlik araçlarla su tutmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek "Yaklaşık 25 gündür su kesintisi ile uğraşıyoruz. Şebeke suyumuz olmadığı için depolarımıza araçla su getiriyoruz. Yetkilileri aradığımızda 'hallettik, bu gün vereceğiz yarın vereceğiz" diyorlar. 25 gündür bizi oyalıyorlar” ifadelerine yer verdi.
“Biz merkeze bağlı olduğumuz halde yollarımız yaramıyor, doğal gazımız yok. Üstüne bir de şu anda su sıkıntısı çekiyoruz. Ben aylık 7,5 bin TL su faturası ödüyordum. Şu anda su sıkıntısı çekiyorum” diyen Emre, “Biz kendimizi geçtik, hayvanlarımız var bizim. Hayvanlarımız susuz, evde su sıkıntısı çekiyoruz. Bunun bir çözümü olması lazım." sözlerini sarf etti.
“BELEDİYE ARTIK BU SORUNU ÇÖZSÜN”
Mahalle sakinlerinden Şinasi Dikkaya ise, "25-30 gündür buraya su verilmiyor. Babam yatalak, günler yıkanmıyor. Şahin Başkan zahmet etsin gelsin bu köylülerin derdini dinlesin. Villalara su gidiyor ama bize gelmiyor. Her gün 'arıza var' deniliyor. Her gün arıza mı olur? İki gün önce yapıldı dediler, yine su çıkmıyor. 25-30 günlük el arabasıyla sağdan soldan su taşıyoruz. Belediye artık bu sorunu çözsün" ifadelerini kullandı.
Fatma Dikkaya da, 25 gündür su kesintisi yaşadıklarını, köyde su olmadığını ve suyun villalara verildiğini ileri sürdü.İçme ve günlük ihtiyaçlar için suyu köyden taşıdıklarını belirten Dikkaya, yatalak hastası olduğunu, çamaşır gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi, susuzluk nedeniyle bağ ve bahçelerin kuruduğunu, mağdur olduklarını belirtti.
"İNSANLAR GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"
Aşağıdemirtaş Mahalle Muhtarı Figen Akgül de, su sorununa ilişkin "Aşağı Demirtaş Mahallesi, 2021 yılından bu yana merkeze bağlı bir mahalle olmasına rağmen maalesef birçok problemimiz var. Ancak biz bunların hepsini bir kenara bıraktık. Toplumsal yaşam için en temel ihtiyacımız olan suyumuz yaklaşık 20-25 gündür tamamen kesildi. Burada, Kesikköprü dediğimiz yerleşim alanında yaşayan vatandaşlarımızdan yaklaşık 30-40 abonemiz hiçbir şekilde şebeke içme suyuna ulaşamıyor” açıklamasında bulundu.
“İhtiyaçlarını ancak artezyen kuyularından, komşularımızdan ve kaynak çeşmelerinden taşıma su yoluyla karşılayabiliyorlar. Makinelerimiz çalışmıyor, insanlar çamaşırlarını yıkayamıyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor” ifadelerine yer veren Akgül, “Bununla ilgili olarak belediyenin su ve kanalizasyon birimiyle sürekli irtibat hâlindeyim. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki oradaki personelin çabasını asla inkâr etmiyorum. Gerçekten büyük bir emek sarf ediyorlar. Ancak yanlış yönlendirildikleri zaman aynı eksenin etrafında dönmek zorunda kalıyorlar. İnsanları yanlış yönlendirirseniz, yaptıkları işten de verim alamazsınız” dedi.