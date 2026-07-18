Bir mahalleye 25 gündür su verilemiyor: Vatandaşlar isyan ederek yetkililere seslendi

“Ben gece saat 02.30'a kadar artezyenla su tutmak zorunda kaldım. Her gece aynı çileyi çekiyoruz. Çünkü hayvanlarımızın suyu sürekli bitiyor” sözlerini sarf eden Çam, “Şebeke suyu olmadığı için artezyenle idare ediyoruz ama o da bir yerden sonra henüz yok. Dışardan depolarla su getirmemiz gerekiyor. Günde 2 kez gidip su getiriyoruz ama bu da yetmiyor. Bu sorunu çözmesi gereken kurum belediye" sözlerini sarf etti.