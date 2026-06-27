Kaynak: DHA

Osmaniye'de bir işletmeden satın aldıkları pasta ve kremalı tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Osmaniye Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine ilgili kurumlarca derhal inceleme başlatıldığının bildirildiği açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ile imalathaneden gerekli numunelerin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği, olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, hastanelere başvuran 53 kişiden 25’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 28 kişinin ise sağlık kuruluşlarında tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

'SÜREÇ, BÜTÜN YÖNLERİYLE TAKİP EDİLMEKTE'

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, kamu hizmetinin en temel mesuliyetidir. İlimizde bir işletmeden kaynaklı yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin süreç, ilgili kurumlarımızın eşgüdümünde bütün yönleriyle takip edilmekte olup, hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.