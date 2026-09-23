Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

'Kurtlar Vadisi' dizisi oyuncusu Sedat Savtak, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde rol alan oyunculardan Sedat Savtak, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski görevlilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi.

İFADESİ SİLİVRİ ADLİYESİ'NDE ALINACAK

Savtak'ın ifadesi Silivri Adliyesi'nde alınacak.

Savtak da dizide 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay gibi savcılık tarafından 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.