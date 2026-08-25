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Kaynak: DHA

Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Ç. ile Ferdi Ö. arasında köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların ailelerinin de dahil olduğu kavgada Fatih Ç., Ferdi Ö. ile Nejla Ö. (54) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Fatih Ç. ve Nejla Ö. Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne, Ferdi Ö. ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Fatih Ç.’nin 3, Ferdi Ö.’nün 19, Nejla Ö.’nün ise 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Hastanede tedavileri tamamlanan Fatih Ç. ve Ferdi Ö. emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.