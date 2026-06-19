Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı

Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı

Uzunköprü’de üzüm bağında spiral makinesiyle boru keserken sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Rüzgarla yayılan alevler buğday tarlasını ve ağaçlık alanı yaktı. İtfaiye yangını söndürürken bağ sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 1

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde üzüm bağında spiral makinesi ile demir boru kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü.

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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 2
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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 3

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikte bulunan buğday ekili tarlalar ile ağaçlık ve çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 4

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü.

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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 5

Jandarma komutanlığında ifadesi alınan üzüm bağının sahibi Z.K., daha sonra serbest bırakıldı.

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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 6
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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 8
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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 9
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Bir kıvılcım yetti: Rüzgar tarlaları ve ağaçlıkları sardı - Resim: 10
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