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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin kitaba erişimi kısıtlı olan çocuklar için başlattığı “Bir Kitap, Bin Umut” kampanyasına bir destek de, Ortahisar Mahalle Muhtarlığı ile Minik Kalpler Kreş ve Anaokulu’ndan geldi. Yapılan ortak çalışmayla 500 kitap, kampanyaya bağışlandı.

Ortahisar Belediyesi’nin bütün çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla başlattığı ‘Bir Kitap, Bin Umut’ kampanyasına destekler sürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ve hikaye, öykü ve romanların kitaba erişimi zor olan çocuklara ulaştırılmasını hedefleyen projeye, Ortahisar Mahalle Muhtarlığı ile Minik Kalpler Kreş ve Anaokulu’nun ortak çalışmasıyla 500 adet kitap bağışı yapıldı. Kitaplar, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan’a teslim edildi.

ARSLAN: KİTAPLARI, KIRSAL MAHALLERDEKİ ÇOCUKLARIMIZA ULAŞTIRACAĞIZ

Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, anlamlı bir amaç için yürütülen kampanyaya verdiği destekten dolayı Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara ile Minik Kalpler Kreş ve Anaokulu’na teşekkür etti.

Kitapların kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırılacağını belirten Başkan Yardımcısı Arslan, “Başkanımız Ahmet Kaya’nın öncülüğünde başlattığımız ‘Bir Kitap, Bin Umut’ kampanyamıza destekler devam ediyor. Ortahisar Muhtarımız Süleyman Yaşar Kara ve Minik Kalpler Kreş ve Anaokulu da ortak bir çalışma ile topladıkları kitapları bize teslim ettiler. Biz de bu kitapları kırsal mahallelerdeki çocuklarımıza ulaştıracağız. Çocuklarımızın kitapla büyümesi için ‘Bir Kitap, Bin Umut’ kampanyamıza tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara da, “Bir Kitap, Bin Umut” kampanyasına destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek kampanyayı düzenleyen Ortahisar Belediyesi’ne teşekkür etti.