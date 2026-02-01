Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Funney Kids markalı parmak boyanın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

Yapılan denetimler sonucunda, söz konusu ürünün kullanımının boğulma, dışarıdan akciğerler edoğru olan hava akışının mekanik şekilde engellemesi riski taşıdığı tespit edildi.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.