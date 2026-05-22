Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır, ama ben gene de açık açık söyleyeyim, kişinin adını zikredeyim: Cumhuriyet Halk Partisinin eski Genel Başkanı, kaybetme dünya şampiyonu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bahsediyorum.

Malum-u âliniz bu butlan davası temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp milletin gündemine getiriliyor. Kemal bey ve avenesi de böyle bir karar çıkar da kurultayda kaybettiğimiz koltukları mahkeme koridorlarında alır mıyız hevesi ile bekliyor, beklemekle de kalmıyorlar konuşup iktidara merak etmeyin emre amadeyiz, partiyi bize verin kontrollü muhalefet günlerine dönelim mealinde mesajlar verip duruyorlar.

En son da Kılıçdaroğlu bu mealde bir video yayınladı ve konuşmasında özetle “CHP arınmalı” dedi...

Daha öncede söyledim bu söylem iktidarın algı operasyonlarına destek veren bir kifayetsiz muhterisin hezeyanlarından başka bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu aklınca CHP’ye “kirlisin git arın da gel” diyor...

Öncelikle “arınmak” gibi herkesin olumlu karşılayacağı bir söylemi kullanıp, sureti haktan görünerek başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP ve CHP’li isimlere karşı yürütülen kumpas davalarına sinsice destek vermek son derecede utanılacak bir iştir.

Tam da butlan konusu gündemdeyken yapılan böyle bir konuşma; “beni görün, emrinize amade ve hizmete hazırım.” Manasına gelmez mi?

Açıkça görünen o ki serbest ve adil bir seçimi kazanamayacağını anlayan muktedirler CHP’yi de dizayn edip, tüm anketlere göre kazanacağı aşikar olan en güçlü rakiplerini sandık dışına itmek istiyor.

Muktedirlerin bu amaçla kontrollü muhalefet yapan eski CHP’yi mumla aradığı ortadadır.

Bahse konu videonun piyasaya sürülmesinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın mühürsüz oyların kabulü ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bu arayışın gerekçesini son derecede açık ve net olarak ortaya koymaktadır!

Konuşmasında Özdağ, açık açık "Bu rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beraber kurdu" dedi.

Özdağ mühürsüz oyların geçerli sayıldığı o kritik gece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gittiğini, fakat anamuhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolda silahlı adamlar vardı, yürürsek ateş açacaklardı" gerekçesine sığınarak YSK önüne gelmediğini söyledi.

Özdağ ayrıca konuşmasında "Bu ne demek biliyor musunuz? 'Biz anayasanın çiğnendiğini, ihlal edildiğini biliyoruz ve anayasanın ihlal edilmesine canımızdan korktuğumuz için müsaade ettik' demek. Eğer sen anayasayı savunacak kadar yürekli değilsen ve anayasanın ihlal edilmesine canından ötürü göz yumuyorsan, bana muhalefetim deme. Böyle muhalefetlik yapılmaz." İfadesini de kullandı

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi sokaklarda silahlı gruplar olmadığını da vurgulayarak, "Üstelik öyle ortada silahlı falan kimse yoktu. Ankara Emniyet Müdürü bile 'gençleri yatıştırın' diye benden rica ediyordu" diyerek sözlerini noktaladı.

Sadece bu anlatılan bile kontrollü muhalefet nedir, nasıl yapılır AKP neden böyle bir muhalefet istiyor bunu açıkça göstermiyor mu?

Sonuç olarak normal bir demokrasi ve iyi işleyen bir hukuk sistemi olsa zaten böyle butlan mutlan gibi konular gündeme bile gelmezdi ama ne yazık ki bizim ülkede hiç akla gelmedik şeyler bile bir anda karşımıza çıkabiliyor.

Oysa hukuk en temelde öngörülebilirliği sağlamak ve ne yaparsam başıma ne gelir sorusuna yanıt bulabilmek için gereklidir.

Bugünün Türkiye’sinde ise hukuk adamına göre işlemekte, canı istediği zaman canı istediği gibi karar verebilmektedir. Bende tam bu yüzden butlan kararı gibi saçma bir şey asla ve kat'â gerçekleşmez, Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başına mahkeme kararı ile kayyum olarak atanmaz diyemiyorum.

Aslında Kılıçdaroğlu çıkıp olmaz böyle saçma şey CHP’nin kurultayları tertemizdir, Özgür Bey bileğinin hakkı ile kazandı Genel Başkanlık anasının ak sütü kadar helaldir dese konu kapanacak ama işte umut dünyası olur da yeniden Genel Başkan olur muyum diye iktidara piyon olmaya razı geliyor.

Bu elbette AKP’nin bir başka partinin iç işlerine ilk müdahalesi de değil daha önce de MHP’ye müdahale etti Devlet Bey’in koltuğunu korumasını sağladı sonrasını zaten herkes biliyor Devlet Bey ve MHP 180 derece dönüp iktidara ram oldu şimdi benzer bir tezgâh CHP için de kurulmaya çalışılıyor gibime geliyor...