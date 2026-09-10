Suyu yalnızca fidan dikilirken görüyor
Demirci’de yöre halkının "çeşni" olarak adlandırdığı domatesin en dikkat çekici özelliği yetiştirme yöntemi. Fidanlara dikim sırasında can suyu veriliyor, ardından yeniden sulama yapılmıyor.
Bir kez su veriliyor, aylarca ürün alınıyor: Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Manisa’nın Demirci ilçesinde yetiştirilen bu domatese fidan dikilirken verilen can suyu dışında bir daha su verilmiyor. Uzun süre tazeliğini koruyan ata tohumu ürünün hasadı aylarca sürerken, üreticiler farklı illerden gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.Kaynak: DHA
Suyu yalnızca fidan dikilirken görüyor
2 bin dekarda yetiştiriliyor
İlçe merkeziyle birlikte 30 kırsal mahallede üretimi yapılan çeşni domates için yaklaşık 2 bin dekar arazi kullanılıyor.
Yılda 6 bin ton ürün alınıyor
Demirci genelindeki yıllık domates üretimi yaklaşık 6 bin tonu buluyor. Üretimin büyük bölümünü susuz yetiştirilen çeşni domates oluşturuyor.
Üretimin yarısı tek mahalleden
Kerpiçlik Mahallesi, çeşni domates üretiminin merkezlerinden biri haline geldi. İlçedeki yaklaşık 6 bin tonluk üretimin 3 bin tona yakını bu mahallede gerçekleştiriliyor.
Buzdolabında 1 ay dayanıyor
Ürünün yoğun talep görmesinin nedenlerinden biri de uzun raf ömrü. Üreticilere göre domates açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise yaklaşık 1 ay tazeliğini koruyabiliyor.
'TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Mahalledeki 150 hanenin temel geçim kaynağının bu ürün olduğunu söyleyen Kerpiçlik Mahallesi Muhtarı Şükrü Demiröz de şu ifadeleri kullandı: "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesile aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz.
Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp tüketiciye sunuyoruz"