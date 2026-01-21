Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Metiner, YPG/PKK yandaşları tarafından Nusaybin–Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen bayrak indirme provokasyonuna sert tepki gösterdi:

“YPG/PKK yandaşları tarafından Nusaybin–Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen bayrak indirme provokasyonu, ihanet sürecinin teröristlere cüret vermekten başka bir işe yaramadığının açık bir ispatı olmuştur. Sırtlarını dayadıkları uluslararası aktörler tarafından kullanıldıktan sonra kenara itilmelerinin hezeyanı ile giriştikleri bu eylemler, ülkemizin iç huzurunu ve güvenliğini bozmaya yönelik beyhude çabalardan ibarettir.

Terörist, teröristliğini yapabilir; ancak devletimiz de geleneklerine ve reflekslerine uygun şekilde davranmak durumundadır. Sınır hattında diktiğimiz bayrak, aynı zamanda egemenlik sahamızın sembolüdür.

Yıllar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bayrak indirme provokasyonuna karşı yapılan müdahalenin bu olayda yapılmaması ya da yapılamaması, Orta Doğu gibi bir coğrafyada sağduyu olarak değil, zaafiyet olarak nitelendirilmeye müsaittir.

Tüm bu sürecin uyarıcı ve uyandırıcı olması gerektiğinin altını çiziyor; devlet reflekslerimizin yeniden devreye girmesi, başından itibaren karşı durduğumuz ihanet sürecinin rafa kaldırılması ve terörle müzakere değil, mücadele günlerine geri dönülmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır.” demiştir.