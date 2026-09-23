Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek besinler arasında gösterilen ıspanak, sofralara sağladığı faydaların yanı sıra yetiştiriciliğindeki dikkat çekici özelliğiyle de öne çıkıyor.
Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor
Bir kez ekildiğinde uygun koşullarda defalarca hasat edilebilen ıspanak, yüksek besin değeriyle de öne çıkıyor. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin olan sebze, doğru yetiştirme yöntemi uygulandığında uzun süre ürün veriyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, bahçesine ıspanak ekenler, bitkinin tamamını tek seferde sökmek yerine yaprakları kademeli olarak topladığında aynı ekimden birden fazla kez ürün alabiliyor.
Özellikle dış yaprakların tek tek veya kademeli şekilde alınması, bitkinin merkezindeki yeni yaprakların gelişmeye devam etmesine olanak sağlıyor.
Uygun çeşit ve yetiştirme koşullarında bu yöntemle hasat sayısı oldukça yükselebiliyor; bazı üretim uygulamalarında aynı ekimden 15'e kadar hasat alınabildiği ifade ediliyor.
Fakat bu sayı her bahçede aynı sonucu vermiyor ve yetiştirme koşullarına göre değişebiliyor.
Ispanakta hasat genellikle ekimden yaklaşık 2-2,5 ay sonra başlıyor. Bitkinin kökünden tamamen sökülmesi yerine gelişmiş yaprakların toplanması, hasat döneminin uzamasına imkan tanıyor.
Bu şekilde tek seferlik ürün almak yerine haftalar boyunca taze yaprak toplanabiliniyor.
Ispanak potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin bir sebze olarak biliniyor.
İçeriğindeki nitratlar da damarların gevşemesi ve kan akışının düzenlenmesi üzerinden kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabiliyor.
Bu nedenle ıspanak, hem bahçede uzun süre ürün alınabilmesi hem de besin değeri nedeniyle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yetiştirilen dikkat çekici sebzeler arasında bulunuyor.