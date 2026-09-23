Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor

Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor

Bir kez ekildiğinde uygun koşullarda defalarca hasat edilebilen ıspanak, yüksek besin değeriyle de öne çıkıyor. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin olan sebze, doğru yetiştirme yöntemi uygulandığında uzun süre ürün veriyor.

Kaynak: Diğer
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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 1

Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek besinler arasında gösterilen ıspanak, sofralara sağladığı faydaların yanı sıra yetiştiriciliğindeki dikkat çekici özelliğiyle de öne çıkıyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, bahçesine ıspanak ekenler, bitkinin tamamını tek seferde sökmek yerine yaprakları kademeli olarak topladığında aynı ekimden birden fazla kez ürün alabiliyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 3

Özellikle dış yaprakların tek tek veya kademeli şekilde alınması, bitkinin merkezindeki yeni yaprakların gelişmeye devam etmesine olanak sağlıyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 4

Uygun çeşit ve yetiştirme koşullarında bu yöntemle hasat sayısı oldukça yükselebiliyor; bazı üretim uygulamalarında aynı ekimden 15'e kadar hasat alınabildiği ifade ediliyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 5

Fakat bu sayı her bahçede aynı sonucu vermiyor ve yetiştirme koşullarına göre değişebiliyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 6

Ispanakta hasat genellikle ekimden yaklaşık 2-2,5 ay sonra başlıyor. Bitkinin kökünden tamamen sökülmesi yerine gelişmiş yaprakların toplanması, hasat döneminin uzamasına imkan tanıyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 7

Bu şekilde tek seferlik ürün almak yerine haftalar boyunca taze yaprak toplanabiliniyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 8

Ispanak potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından zengin bir sebze olarak biliniyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 9

İçeriğindeki nitratlar da damarların gevşemesi ve kan akışının düzenlenmesi üzerinden kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabiliyor.

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Bir kere eken 15 kez hasat ediyor: Bu ürün zengin ediyor - Resim: 10

Bu nedenle ıspanak, hem bahçede uzun süre ürün alınabilmesi hem de besin değeri nedeniyle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yetiştirilen dikkat çekici sebzeler arasında bulunuyor.

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