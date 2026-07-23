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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan kuyumcu ve optik işletmecisi Ahmet Selim Şimşek'in sokak hayvanları için verdiği mücadele takdir topluyor. Almanya'da çocukluk yıllarında hayvan sevgisiyle büyüyen Şimşek, Türkiye'ye döndükten sonra evinin önüne gelen bir kediye mama vermesiyle başlayan yolculuğunu yıllar içinde büyük bir iyilik hareketine dönüştürdü.

İlk başta tek bir kediyi besleyen Şimşek, zamanla çevredeki sahipsiz kedilerin de bakımını üstlendi. Sayıları giderek artan kediler için hem evini hem de iş yerini onların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenledi.

EVİNİ KEDİLER İÇİN ÖZEL YAŞAM ALANINA ÇEVİRDİ

Şimşek, kediler için dinlenme, oyun ve bakım alanları oluştururken, yavru ve tedavi gören hayvanlar için de ayrı bölümler hazırladı. Klimalarla donatılan yaşam alanlarında kedilerin yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor.

Veteriner hekimlerle birlikte çalışan Şimşek, yaralı ve hasta halde getirilen kedilerin tedavilerini yaptırıyor. Sağlığına kavuşan ve gerekli işlemleri tamamlanan hayvanlar ise uygun ailelere sahiplendiriliyor.

2025 YILINDA 400'DEN FAZLA KEDİYİ KISIRLAŞTIRDI

Yaklaşık 12 yıldır sahipsiz hayvanların bakımını üstlendiğini belirten Ahmet Selim Şimşek, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçebilmek için kısırlaştırmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Şimşek, yalnızca 2025 yılı içerisinde 400'den fazla kediyi kısırlaştırdıklarını ifade ederek, özellikle engelli, yaralı ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan kedilerin tedavisine öncelik verdiklerini anlattı.

AYLIK BAKIM MALİYETİ 1,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Çok sayıda kediye bakmanın ciddi maliyet oluşturduğunu söyleyen Şimşek, üç farklı veteriner kliniğiyle çalıştıklarını ve evde üç bakıcının görev yaptığını belirtti.

Yaralı hayvanların tedavilerinin büyük masraflar gerektirdiğini anlatan Şimşek, bazı ortopedik ameliyatlar için 50 bin liraya, ağır vakalarda ise 120 bin liraya kadar harcama yaptıklarını söyledi.

200'DEN FAZLA KEDİ AVRUPA'DA YENİ YUVASINA KAVUŞTU

Sosyal medya üzerinden özellikle Almanca yaptığı yayınlarla Avrupa'daki hayvanseverlere ulaşan Ahmet Selim Şimşek, tedavi ve yasal işlemleri tamamlanan hayvanların sahiplendirilmesini sağlıyor.

Bir yıl içinde 200'den fazla kedi ile 7 sokak köpeğinin Avrupa'da yeni yuvalarına kavuştuğunu belirten Şimşek, ilk yıllarda tüm hayvanları kendisinin sahiplendiğini ancak sayının giderek artmasıyla birlikte güvenilir ailelere sahiplendirme yapmaya başladığını ifade etti.

EN BÜYÜK HAYALİ DOĞAL YAŞAM ALANI KURMAK

Günün büyük bölümünü kedilerin bakımına ayıran Ahmet Selim Şimşek, gelecekte kedilerin özgürce dolaşabileceği daha büyük ve doğal bir yaşam alanı kurmayı hedeflediğini söyledi.

Hayatını sokak hayvanlarına adayan Şimşek'in örnek davranışı, hem hayvanseverlerden hem de sosyal medyada binlerce kişiden takdir toplamaya devam ediyor.