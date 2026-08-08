Market kasiyeri ile lafı uzatan, komşusunu yakalayınca bırakmak istemeyen, uzaklardaki çocuklarına sesini telefonda duyurmaya çalışan emekli tasviri herhalde hiçbirimize uzak değildir. Hayatın tam içinden hatta ortasından bir figürdür, emekli. Yemesiyle içmesiyle kılık kıyafeti ile bir ölçülülük ve tutumluluk içinde hayatla iştigal eder. Çoğu zaman da hayat akışının dışına itilir, savrulur. Oysa onları görmezden gelmek, bugünü inşa eden dünün sahipleri için hazin olduğu kadar hayat ağacının kendisinden de bir kök eksiltmektir.

Türkiye’de yaklaşık 17 milyona yaklaşan emekli nüfusu, uzun yıllardır yalnızca “maaş alan” bir kitle olarak görülüyordu. Ta ki dijital emekli kartı uygulaması, bu bakışı kökten değiştirme potansiyeli ile çıkana kadar. Kart, basit bir kimlik doğrulama aracı olmanın ötesinde. Ekonomiyi, ticareti ve toplumsal dengeyi yeniden düşünmeye zorlayan bir işaret fişeği.

Dijital kartın mantığı aslında çok net. Emeklilik statüsünü saniyeler içinde, güvenli ve şeffaf biçimde kanıtlamak. E Devlet uygulamasından temin edilebiliyor. Fiziksel kart taşıma zorunluluğunu kaldırıyor. QR kod sayesinde sahteciliği engelliyor ve emekliye özel indirimlerle hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor. Müze kapısından tiyatro salonuna, otobüs biletinden kamu sosyal tesisine kadar uzanan bu ağ, emeklinin günlük hayatını pratikleştirirken aynı zamanda ekonomik bir çarpan etkisi yaratıyor.

Burada kanımca kritik nokta: Emekliler, ekonomik anlamda ciddi bir müşteri potansiyeli taşıması. Yaşam döngüsünün ileri evresinde harcama kalıpları değişiyor. Zamanı daha bol, belirli ihtiyaçları netleşmiş bir kitle söz konusu. Ulaşım, kültür-sanat, sağlık, konaklama ve günlük tüketim alanlarında düzenli talep oluşturuyorlar. Dijital kartın sunduğu indirimler, bu talebi tetikliyor. Şehirlerarası otobüste yüzde 20, kamu tesislerinde yüzde 15-50’ye varan avantajlar, yalnızca emekliye kolaylık gibi görülmemeli. Aynı zamanda ilgili sektörlere istikrarlı bir müşteri akışı demek. Tiyatro salonları doluyor, müzeler canlanıyor, sosyal tesisler doluluk oranını yükseltiyor. Kısacası, sosyal bir hak gibi görünen uygulama, ticari hayata da doğrudan katkı sağlıyor. Aslında mesele emekliyi pasif bir alıcı değil, aktif bir ekonomik aktör olarak görmek.

Dijital kartı; bankacılık protokollerinden sigorta indirimlerine, market alışverişlerinden beyaz eşya kampanyalarına kadar genişleyen bir ekosistemin kapısını aralayabilir. Sinema salonlarından kültür festivallerine, tiyatro oyunlarından spor müsabakalarına kadar hayatın her alanında emeklilere yönelik ücretsiz veya yüksek indirimli özel kontenjanlar tanımlanabilir. Stadyumda yerini alan, sinema ve festival salonlarını dolduran bir emekli profili; hem bu sektörlerde sürdürülebilir bir hareketlilik yaratacak hem de yıllarca üretime katkı sunmuş bireylerin kendilerini ait ve değerli hissettikleri bütünleşmiş bir toplum inşa edecektir. Emekliler, düzenli gelirleriyle öngörülebilir bir tüketici grubu. Onlara yönelik özel kampanyalar, işletmeler için riski düşük, sadakati yüksek bir pazar anlamına geliyor. Ticari hayat bu kitleyi indirimli müşteri olarak değil, uzun vadeli değer olarak konumlandırdığında hem kârlılık hem de toplumsal meşruiyet kazanıyor.

Üstelik bu araç, ekonominin stagflasyon gibi durağan ve enflasyonist dönemlerinde de regülatör işlevi görebilir. Genel talebi şişirmeden, sabit gelirli ve öngörülebilir bir kitlenin harcamalarını belirli sektörlere yönlendirerek hem sosyal dengeyi korur hem de seçici bir canlılık yaratır.

Dijital kart ile ticari hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da dönüşüm mümkün. Nitekim mesele yalnızca ekonomik değil. Sosyal denge açısından emeklilerin öncelenmesi, bir toplumun kendi geçmişine ve geleceğine nasıl baktığının göstergesi. Çalışma hayatını tamamlamış bireylerin kültürel hayata, kamusal alana ve sosyal ilişkilere katılımı; yalnızlaşmayı azaltıyor, kuşaklar arası bağı güçlendiriyor. Dijital kartın ücretsiz tiyatro, müze ve milli park erişimi sağlaması, bu katılımı somutlaştırıyor. Sosyal adalet, sadece maaş artışıyla değil; yaşam kalitesini destekleyen araçlarla da ölçülüyor.

Elbette riskler de var. Dijital okuryazarlık farkı, bazı emeklilerin karttan yeterince yararlanamamasına yol açabilir. Fiziksel alternatifi tamamen ortadan kaldırmak, dışlayıcı olabilir. Ayrıca indirimlerin sürdürülebilirliği, kamu bütçesi ve özel sektörün gönüllü katkısıyla dengelenmeli. Aksi halde uygulama, kısa vadeli bir popülizme dönüşme tehlikesi taşır.

Dijital emekli kartı zaman içinde yalnızca indirim sağlayan bir araç olmaktan çıkabilir. Sağlık, ulaşım, finans ve yerel yönetim hizmetlerinin ortak platformuna dönüşmesi halinde Türkiye'nin en büyük dijital sadakat ağına evrilebilir. Böylece sosyal politika ile ticaret ilk kez aynı dijital zeminde buluşmuş olur. Böylece emeklinin toplumsal ve ekonomik ilişkiler ağı içinde aktif olması sağlanır.

Öte yandan emekliyi sadece kriz dönemlerinde başvurulacak bir can simidi olarak değil, sistemsel ve bütüncül bir kaldıraç olarak görmek gerekir. Emeklileri; sosyal ve ekonomik ilişkiler ağındaki tıkanıklıkları açma potansiyeline sahip, toplumsal doyumu ve genel mutluluk endeksini yukarılara taşıyacak temel bir unsur olarak konumlandırabiliriz.

Velhasılıkelam dijital emekli kartı, teknik bir yenilikten fazlası. Ekonomik potansiyeli harekete geçiren, ticareti canlandıran ve sosyal dengeyi güçlendiren bir araç. Emeklileri maliyet kalemi olarak değil, hem müşteri hem de toplumun temel taşı olarak görmek; Türkiye’nin demografik gerçekliğini ve geleceğini doğru okumak demek. Bu bakış yerleştiğinde, dijital kart yalnızca bir QR kod olmaktan çıkarak yeni bir toplumsal sözleşmenin simgesine dönüşür.

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