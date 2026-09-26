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Bazı yazılar daha ilk satırında kendine yer açar. Bazı kalemler ise arkasında yalnızca kişisel bir hikâye değil, yıllara yayılan güçlü bir hafıza taşır.

Bugün Yeniçağ’da yeni bir köşe açıyoruz. Bu köşenin yazarı, gazetemizin okurlarının yakından tanıdığı bir ismin, Afet Ilgaz’ın torunu. Aynı zamanda Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın da torunu.

Ama bu satırları yazmamın nedeni yalnızca taşıdığı soyadı değil.

Bize ulaşan ilk yazısını okuduğumda dikkatimi çeken şey; geçmişten gelen bir mirası tekrar etmek yerine, kendi kuşağının hikâyesini anlatmaya çalışmasıydı. 1937 doğumlu bir anneannenin dünyasıyla 1993 doğumlu bir torunun özgürlük, siyaset, kimlik ve mücadele kavramlarını yan yana getiriyor. Arjantin’den Uruguay’a, Macaristan’dan Türkiye’ye uzanan kişisel deneyimlerinin içinden kendi kuşağına bakıyor.

Üstelik bunu, “Ben de Ilgaz ailesindenim” diyerek değil; yıllarca yazmaktan kaçınmış birinin sonunda neden yazmaya karar verdiğini anlatarak yapıyor.

Belki de bu yüzden ilk yazısındaki şu cümle önemli:

“O yüzden artık yazıyorum anneanneciğim.”

Afet Ilgaz yıllarca bu gazetede kendi sözüyle, kendi kavgasıyla, kendi dünyasıyla yazdı. Şimdi onun torunu aynı sayfalarda başka bir dönemin sorularını soracak.

Aynı düşünmek zorunda değiliz. Aynı yerden bakmak zorunda da değiliz. Zaten bir köşe yazısının anlamı da burada başlar: Yeni bir sesin, kendi sözüyle okurun karşısına çıkabilmesinde.

Biz de o sese yer açıyoruz.

Hoş geldin. Kalemin açık olsun.

Berna Can

YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni

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YENİÇAĞ - Konuk Kalem / Esma KESKİNKILIÇ

1937 vs 1993: Peki ben neden yazmalıydım?

Anneannem bunu bana özellikle Arjantin’e gittikten sonra yaptığımız telefon konuşmalarında söylerdi.

Bir hafta sonu Uruguay’a gidip gelmiştim. Dönünce onu aramış, gördüklerimi anlatmaya başlamıştım. Ben sadece gezdiğim yerlerden söz etmiyordum aslında; ülkeleri, hükümetleri, yönetim biçimlerini ve farklı siyasal düzenlerin toplumların ruh hâli üzerindeki etkilerini karşılaştırıyordum.

Kendi çapımda ciddi sosyolojik analizler yapıyordum.

Komünizm de bu sohbetlerin değişmez başlıklarından biriydi. Hem benim hem anneannemin dünyasında her zaman biraz sempatik bir yerde dururdu. Tek başına bu bile yeterince “tehlikeli” bir yazı konusu sayılabilirdi.

O yıllarda Uruguay’ın devlet başkanı, mütevazı yaşamıyla dünyada tanınan José Mujica’ydı. Uruguay’da gördüğüm toplumsal huzur ve sosyal devlet anlayışı beni etkilemişti. Arjantin’de ise dövize erişimin ciddi biçimde sınırlandığı bir dönem yaşanıyordu.

Zaten o hafta sonu Uruguay’a gitme nedenlerimden biri de buydu: Bankamatikten nakit dolar çekebilmek.

Uruguay’dan getirdiğim dolarları Buenos Aires’te halk arasında “blue market” diye bilinen kara borsada, sokaktaki cambistlerde, resmî kurun neredeyse iki katına bozdurabiliyordum.

Telefonda anneanneme bunları anlatırken bazen sözümü keserdi:

“Yaz kızım bunları. Bak ne güzel yerlere gidiyorsun, farklı kültürler görüyorsun.”

Ama ben yazmak istemiyordum.

Anneannem ve dedem gibi politik bir yazar olmak istememiştim. Belki de benim fikirlerim bana onlarınkinden daha çatışmalı, daha huzursuz, daha tehlikeli geliyordu.

Bu yüzden yazmadım.

Arjantin’den sonra pek çok ülkede bulunma, farklı toplumların içinde yaşama şansım oldu. Macaristan bunlardan biriydi. Viktor Orbán hükümeti döneminde dört buçuk yıl tıp okudum.

Pandemi başladığında ilan edilen olağanüstü hâl, yabancı öğrenciler için hayatı daha da zorlaştırdı. Özellikle İranlı öğrenciler arasında karantina uygulamaları ve sınır dışı kararları büyük bir korku yaratmıştı. Tıp eğitiminin altıncı yılında fakülteden uzaklaştırılıp ülkeden gönderilen İranlı öğrencinin hikâyesini hepimiz biliyorduk.

Belki de anneannem için yazmak yalnızca düşüncelerini ifade etmekti. Sanatını icra etmekti. Hayata karşı aldığı pozisyonun doğal bir sonucuydu.

O 1937 doğumluydu.

Ben 1993.

Aramızda yalnızca 56 yıl yoktu. Özgürlük kavramının anlamı değişmişti.

Ben büyüdükçe özgürlük alanlarımızın daraldığını hissettim. Seyahat edebilmek büyük bir özgürlük olmuştu. Yurt dışında okuyabilmek başlı başına bir ayrıcalıktı. Belki de bir Türk genci olarak kendime ulaşabileceğim en geniş sınırları çizmiştim.

Ama yine de sınırlar vardı.

Szeged Üniversitesi’ndeki duruşum, bazı hocalarla aramda adı konmamış bir çatışmaya dönüşüyordu. Ben hiçbir yerde yazmıyor, konuşmuyor, slogan atmıyordum.

Sadece duruyordum.

Ama duruşum netti.

Aşağılanmayı kabul etmiyordum. Kimliğimden utanmıyordum. Türk olduğumu, ismimi, tenimi, gözlerimi gizlemek ya da bir sınavı geçebilmek için kendimi sevdirmeye çalışmak istemiyordum.

Boyun eğmedim.

Bunun bedeli oldu. Eğitim hayatım oldukça zor geçti.

Pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti, yurt dışında tıp eğitimi gören Türk öğrenciler için Türkiye’de eğitimlerine devam edebilecekleri bir imkân oluşturdu. Ben de hemen başvurdum. Kabul edildim ve yuvama döndüm.

Bu kez başka bir mücadele başlayacaktı.

Kendi ülkemde liyakatsizlikle, adaletsizlikle ve başka duvarlarla karşılaşacaktım.

Ama bu, çok daha uzun ve başka bir hikâye.

Anneannemin ve dedemin kendi dönemlerinde politik yazarlar olarak verdikleri mücadeleler, bugün neredeyse sıradanlaşacak kadar çoğaldı.

Bugün bir komedyenin sözleri nedeniyle özgürlüğünden olması beni şaşırtmıyor.

Çünkü ben Türkiye’nin en önemli mizah yazarlarından Rıfat Ilgaz’ın torunuyum. Hâlâ her yeni kuşağı güldürmeyi başaran Hababam Sınıfı’nın yazarının koğuş hikâyelerini dinleyerek büyüdüm.

Bu ülkede düşündürenler, yazanlar, güldürürken düşündürenler tarih boyunca bedel ödedi.

Belki de iktidarların bildiği en eski mücadele yöntemlerinden biriydi bu: Karşındakini susturmak için onu kapatmak.

Ama benim kuşağım için mücadele artık değişti.

Tutsaklık bile neredeyse geleneksel bir tiyatro oyununa dönüştü.

Üstelik mesele yalnızca bizim ülkemiz değil.

“Land of the Free” diye tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri’nde bile ifade özgürlüğünün sınırları yeniden tartışılıyor. Meta gibi özel ve küresel dijital platformlar kendi kurallarıyla gönderileri kaldırıyor, hesapları kısıtlıyor, milyonlarca insanın neyi görüp neyi göremeyeceğine karar verebiliyor.

Artık yalnızca devletlerle karşı karşıya değiliz.

Devletlerin, şirketlerin, algoritmaların, görünmez karar mekanizmalarının ve bilgi bombardımanının ortasında yaşıyoruz.

Nereden geldiğini anlamadığımız namluların hedefindeyiz.

Ses o kadar fazla ki birbirimizi duyamıyoruz.

Neyin gerçek, neyin sahte; neyin özgün, neyin çalıntı olduğunu ayırt etmekte zorlanıyoruz.

Yönümüzü kaybettik.

Ve belki de asıl mesele tam olarak burada başlıyor.

Ellerimizi yeniden birbirimize uzatmamız gerekiyor. Yan yana gelmemiz, birbirimizi duymamız, birbirimizin varlığını hatırlamamız gerekiyor.

Çünkü biz savaşa girdiğimizi anlamadan ateş çoktan başlamıştı.

Biz yıllarca bireysel mücadeleler verdiğimizi sandık.

Oysa mesele hepimizden çok daha büyüktü.

2013’te bir park yıkılmasın diye yan yana gelen gençlik, zaman içinde birbirinden uzaklaştı. O gün korumaya çalıştığı ağaçlardan da, o mücadeleyi mümkün kılan dayanışma duygusundan da uzak düştü.

Çünkü hepimiz büyümek istedik.

“Büyük adam” olmak istedik.

O ağaçları, o parkları daha büyük koltuklardan, daha güçlü kalemlerle koruyabileceğimizi düşündük.

Bu yüzden kendimize odaklandık.

Kariyerlerimize, hayatlarımıza, başarılarımıza, kendi küçük savaşlarımıza…

Ve yan yana yürüdüğümüzde ne kadar güçlü olduğumuzu unuttuk.

Belki de bize unutturuldu.

Ama şimdi hatırlıyoruz.

Yavaş yavaş uyanıyoruz.

Belki de yaşadığımız mücadelenin yalnızca özgürlük, sınıf, ekonomi ya da siyaset meselesi olmadığını fark ediyoruz.

Mesele aynı zamanda insanın ruhuna ne olduğu.

Neye inandığımız, neden korktuğumuz, kime güvendiğimiz, kimin yanında durduğumuz ve yalnızlaştırıldığımızda neye dönüştüğümüz.

Belki anneannem bunu benden çok önce anlamıştı.

“Yaz kızım” derken yalnızca gördüğüm ülkeleri, hükümetleri ya da insanları anlatmamı istemiyordu.

Belki de bana şunu söylüyordu:

Tanık olduğun şeyi kaybetme.

Söyleyecek sözün varsa susma.

O yüzden artık yazıyorum, anneanneciğim.

Yıllar sonra da olsa yazıyorum.

Çünkü artık yalnız olmadığımı görüyorum.

Çünkü yoldaşlarım uyanıyor.

Ve ben de hatırlıyorum.