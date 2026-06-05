Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen kadın, otobüse bindikten sonra şoförle bir süre konuştu. Ardından sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen kadın, otobüs şoförüne ait parayı alarak hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı aracın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadının otobüse girişi, şoförle konuşması ve sürücünün araçtan inmesinin ardından parayı alıp kaçması net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.