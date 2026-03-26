Korkunç olay Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. 67 yaşındaki Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, 63 yaşındaki eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta kanlar içinde ölü buldu.

Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, çenesinin altına dayadığı silahla intihar ettiğini tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar sık sık yertkililere seslenerek kadın cinayeti olaylarında canilere, emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeyi sürdürüyor.