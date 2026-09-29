Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü’nde, pancar toplama makinesinin altında kalan 44 yaşındaki Lokman Tülek hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde İskilip ilçesi Yerliköyü'nde meydana geldi.
Lokman Tülek, tarlada çalıştığı sırada M.G.’nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı.
Ağır yaralanan Lokman Tülek, Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tülek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili M.G ve yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.