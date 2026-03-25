Olay, Isparta merkeze bağlı Sav beldesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Mermer paletin devrilmesi sonucu fabrikada çalışan Vedat Koç ağır yaralandı.

Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yetkililer sık sık iş cinayetlerini önlemek için kapsamlı risk değerlendirmesi, düzenli teknik denetimler, çalışanlara yönelik İSG eğitimleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve yapısal güvenlik önlemlerinin (korkuluk, iskele vb.) şart olduğunu hatırlatıyor