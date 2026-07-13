Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali’nin 1943 yılında yayımlanan romanı Kürk Mantolu Madonna, modern klasikler arasındaki sarsılmaz yerini koruyor. Kitap, ilk bakışta sıradan, ve hayata küsmüş görünen bir adamın, iç dünyasında ne denli büyük ve fırtınalı bir aşk taşıdığını gözler önüne seriyor.

Roman, anlatıcının iş yerinde tanıdığı Raif Efendi’nin içine kapanık dünyasını merak etmesiyle başlar. Raif Efendi öldükten sonra onun eline geçen siyah kaplı bir defter, okuyucuyu 1920’lerin Berlin’ine götürür. Gençlik yıllarında sabun imalatını öğrenmesi için babası tarafından Almanya’ya gönderilen Raif, orada hayatını tamamen değiştirecek bir sanat galerisine adım atar. Galeride gördüğü bir otoportreye, Andrea del Sarto’nun "Madonna" tablosuna benzettiği kürk mantolu bir kadına aşık olur. Bu kadın, tablonun da sahibi olan eksantrik ressam Maria Puder’dir.

HER OKUR KENDİNDEN BİR PARÇA BULUYOR

İki yalnız ruhun Berlin sokaklarında başlayan derin dostluğu, zamanla sarsıcı, tutkulu ama bir o kadar da naif bir aşka dönüşür. Sabahattin Ali, bu aşk hikayesi üzerinden insanın yalnızlığını, toplumun kalıplarını ve bireyin iç dünyasındaki yabancılaşmayı muazzam bir psikolojik derinlikle işler. Kitap, gururun, ön yargıların ve kaçırılan fırsatların insan hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatırken okuyucuya şu can alıcı soruyu sorar: "Bir insanı gerçekten ne kadar tanıyabiliriz?"

Kürk Mantolu Madonna, sadece bir dönem romanı değil; insan ruhunun en kuytu köşelerine ayna tutan, her yaştan okurun kendinden bir parça bulduğu zamansız bir başyapıttır.