Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelindeki sahillerde gün boyunca yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu riskler nedeniyle boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’den itibaren denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.
Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uyması ve gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı.