İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 1

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi.

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 2

Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 3

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 4

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 5

Bir ili sarsan fuhuş operasyonu: Kilometrelerce uzaktan geldiler - Resim : 6