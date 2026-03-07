Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan yeni ücret toplama sistemiyle birlikte indirimli tarifeye geçti. Düzenleme kapsamında hem kredi kartı ile binişlerde hem de internet üzerinden yapılan kart yüklemelerinde maliyetler düşürüldü.

Manisa’da şehir içi ulaşımda dijital ödeme yöntemlerini kullanan vatandaşlar için yeni bir fiyat tarifesi belirlendi. Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, daha önce 36 TL olan kredi kartı tekli biniş ücreti 33 TL’ye indirildi. Uygulama ile toplu taşımada nakit yerine banka veya kredi kartı kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

ONLİNE YÜKLEMELERDE DE İNDİRİME GİDİLDİ

İndirim hamlesi sadece fiziksel binişlerle sınırlı kalmadı. Ulaşım kartlarına internet üzerinden (online) bakiye yükleyen vatandaşlar için de işlem maliyetleri aşağı çekildi. Yerli altyapı yatırımlarıyla yenilenen sistem sayesinde, dijital kanalları tercih eden yolcuların ulaşım giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Yeni sistemle birlikte belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması ve hizmet süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.