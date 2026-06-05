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Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde peş peşe açıklanan ekmek zamlarına Samsun da eklendi. Kentte daha önce 15 TL'den satılan 210 gramlık somun ekmeğin fiyatı, alınan kararla birlikte 2,5 TL artırılarak 17,5 TL olarak belirlendi.

"MALİYETLERİN ALTINDA ZAM YAPTIK"

Yeni fiyat tarifesine ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, zammın kaçınılmaz olduğunu ancak hammadde artışlarını fiyatlara tam olarak yansıtmadıklarını belirtti.

Yiğit, fırıncı esnafının düşük kar marjıyla ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak şun herleri söyledi:

"Hammaddeye gelen zammın hepsini tarifeye yansıtsak en az yüzde 25 zam yapmamız gerekiyordu. Biz buna rağmen yüzde 16 zam yaptık. Bu tarife ile birlikte fırıncı ancak ayakta kalabilir, kar marjı oldukça düşük kaldı. Yeni zamla birlikte Samsun'da ekmeğin kilosu 83,33 TL'ye denk geliyor. Bizdeki ekmek fiyatı Rize, Trabzon, Giresun gibi çevre şehirlere göre hâlâ daha ucuz; oralarda ekmeğin kilosu 87,5 TL civarında seyrediyor."

SİMİT FİYATLARI SABİT KALDI

Ekmeğe gelen zammın ardından gözlerin çevrildiği simit fiyatları hakkında da konuşan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, şu an için kentte 15 TL'den satılan simide yönelik bir zam düşünceleri olmadığını ve esnaftan kendilerine bu yönde ulaşan resmi bir tarife talebi bulunmadığını sözlerine ekledi.