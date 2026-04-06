Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, son dönemde enerji maliyetlerindeki artışların fırın esnafını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Altınsoy, “220 gram ekmek 15 lira oldu. Ancak doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranda zam geldi. Yapılan bu artış maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Bu fiyatlarla ayakta kalmak oldukça zor” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri ayrıca un, maya ve işçilik giderlerindeki yükselişe de dikkat çekerek, özellikle küçük ölçekli fırınların ekonomik baskı altında olduğunu vurguladı. Artan maliyetlerin sürdürülebilirlik açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceği belirtildi.