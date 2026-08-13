Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.
GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Giresun Valiliği ise dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda yurttaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metreye ulaşabileceği bildirildi.
Denize girmenin tehlikeli olacağı vurgulanan açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli olmaları istendi.