CHP Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanlığı'nın bayramlaşma programında, ilçenin en kritik sorunlarından termik santral ve bölgesel ısıtma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SOMA'NIN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Soma'ya geldiğini hatırlatan Okur, şunları söyledi,

"Soma'ya geldiğinde yaptığı açıklamada oyuncu değişikliği olacağını söyledi. Ancak üzerinden 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen henüz bu oyuncu değişikliği yaşanmadı. Biz bu noktada CHP olarak şunu savunuyoruz; hem genel başkanımız hem milletvekillerimiz hem burada ilçe başkanlığımız bu konuyu defaatle dile getirdiler. Biz termik santralin devlet tarafından işletilmesini, EÜAŞ veya TKİ veya her iki kurumun birlikte oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından işletilmesini, yani özelleştirmenin kötü sonuçlarının ancak devletimizin gücüyle ortadan kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Enerji sektörü gibi önemli bir sektörün de özelleştirilmemesi veya kısıtlı miktarda özelleştirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu hedefimiz doğrultusunda Ankara'da Soma'nın hakkını aramaya devam edeceğiz."

"YAPILAN BÜTÜN YATIRIMLAR BOŞA ÇIKIYOR VE SİSTEM ÇALIŞMIYOR"

Bölgesel ısıtma sisteminin yapısı hakkında konuşan Okur, sorunun kaynağını şunları söyledi,

"Bölgesel ısıtma sistemi öyle bir sistem ki bütün olarak sizin elinizde olan bir sistem değil. İki tarafı var. Bir tarafı termik santral, bir tarafı Manisa Büyükşehir Belediyesi. Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi elindeki kısma ne kadar yatırım yaparsa yapsın, yüz milyonlarca lira da harcasın, termik santrale hiç yatırım yapılmadığında yapılan bütün yatırımlar boşa çıkıyor ve sistem çalışmıyor. 2015 yılında santrali alan Torku firması bu yatırımları yapmadığı için zaten biz bu problemleri temel olarak yaşıyoruz."

Okur, yaşanan sıkıntılar neticesinde bakanlığın bölgesel ısıtma sisteminin kaldırılarak yerine doğal gaz getirilmesine karar verdiğini, bu kararın Soma Belediyesi ya da Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin değil, merkezi idarenin kararı olduğunu vurguladı.

"KISA SÜREDE SOMA’DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM SAĞLANMIŞ OLACAK"

Altyapı çalışmalarının Aksagaz firması tarafından yapılacağını belirten Okur, "Yollarımızı, sokaklarımızı kazacak, doğal gaz borularını döşeyecek, üstünü geçici olarak kapatacak. Bizim sorumluluğumuz, bozulan cadde ve sokaklarımızın eskisinden daha güzel bir görüntüye kavuşması için Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliği içinde çalışmak" dedi.

Çalışmaların kasım veya aralık ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Okur, "Taş ocağımız geçtiğimiz yaz faaliyete geçti. Parke taş şantiyemiz üretime başladı. Kendi taşımızı üretebilir hale geldik. Ana arter caddelerimizi sıcak asfalt yapmayı planlıyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede Soma’da büyük bir değişim sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Karamanlı, Hamidiye, Namazgah gibi mahallelerde de doğal gaz çalışmalarının eş zamanlı devam edeceğini belirten Okur, 2027 yılı sonu itibarıyla Soma’da doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

"GENEL SEÇİMLER EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Konuşmasında tutuklu belediye başkanlarına da değinen Okur, şunları kaydetti:

"En başta Cumhurbaşkanı adayımız ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanı arkadaşlarımızın, parti yöneticilerinin, bürokratların, meclis üyelerinin Silivri’de tutuklu olmaları, haksız davalar bizlere bu bayramları buruk yaşatıyor. Asıl bayramı tüm tutuklu belediye başkanlarımız tahliye olduğunda, özgürlüklerine kavuştuğunda ve CHP iktidar olduğunda yaşayacağız.

Okur, yerel seçimlerden önce genel seçimlere odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer ülkede iktidar olamazsak, merkezî hükümette iktidar olamazsak, bizim belediyelerde yüzde 50 oy almamızın hiçbir anlamı ve kıymeti yok. En önemli ve en büyük hedefimiz genel seçimlerde partimizi birinci parti yapmak. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermek zorundayız" diye konuştu.

"EN AZ MAĞDURİYETLE BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan depozito bedellerinin iade edileceğini belirten Okur, doğal gaz dönüşümü nedeniyle vatandaşların mağduriyetini azaltmak için destek paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Okur, "Konya Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı model gibi, doğal gaz maliyetinin bir kısmı belediye tarafından finanse edilecek. Bu çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Soma halkı hiç mağdur olmayacak diyemem ama en az mağduriyetle bu süreci atlatacağız" dedi.