Az çok mürekkep yalamış ve edebiyata da biraz tutkusu olanlar arasında adını duymayan hemen hemen yoktur. Pek çok kişinin okuduğu, pek çok kişinin de filmini seyrettiği bir klasiktir “Rüzgâr Gibi Geçti” romanı… Bu önemli edebiyat şaheseri Ötüken Neşriyat’ın Modern Klasikler dizisiyle yeniden gündeme taşındı. Mine Toker’in çevirisiyle okurla buluşturulan 2 ciltlik roman tek cilt halinde yayımlandı.

Rüzgâr Gibi Geçti romanı Amerika Birleşik Devletleri tarihinde çok derin izler bırakan İç Savaşın geniş bir öyküsüdür. Ardında bıraktığı derin tesirlerin uzun süre geçmediği zamansız bir başyapıt olan eser; eleştirmenler tarafından yirminci yüzyılın en etkileyici ve sarsıcı romanı olarak tanımlanır.

Yazarı Margaret Mitchell’e Pulitzer Kurgu Ödülü ve roman dalında Amerikan Ulusal Kitap Ödülü kazandırmış olan roman İncil’den sonra en çok okunan yazılı eser olarak tarihe geçmiştir.

Savaş öykülerini dinleyerek büyüyen Margaret Mitchell, 1936’da yayımladığı Rüzgâr Gibi Geçti’de; okuyucuları Amerikan İç Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında Güney’de bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculukta okur kendisini, varlıklı ailelerin yoksullukla mücadeleleri ve savaşın ardında bıraktığı ölüm sessizliği eşliğindeki ıssız harabeler arasında bulur.

Yayınlandığı ilk günden itibaren ABD’de satış rekorları kıran Rüzgâr Gibi Geçti, daha sonra Fransa, Almanya ve İngiltere’de de çok büyük bir ilgi görmüştür. Eser, Hollywood’da aynı adla 1939’da filme alındıktan sonra ise bütün dünyaya yayılan bir üne ulaşmış ve film, dünya sinemalarında aylarca kapalı gişe oynamıştır. Türkiye’de gösterime girdiği yıllarda da bileti en çok satılan film olmuştur.

Romanda, 1861 yılında Amerika’nın Kuzey ve Güney devletleri arasında patlak veren Ayrılık Savaşı boyunca yaşanan olaylar anlatılır. Olayların çoğu Georgia’daki Atlanta kentinde ve O’Hara ailesinin Tara çiftliğinde geçmektedir. Şaşırtıcı ve ibret verici pek çok olayla, üzerinde düşünülmeye değer karakter ve tipler ve onlarla ilgili psikolojik tahliller romana güç kazandıran özelliklerdir.

Romanın baş kadın kahramanı Scarlett O’Hara’dır. Sert bir karakter sergileyen bu genç, güzel, atak ve bencil kadının başından geçenler akıcı bir dille anlatılmıştır.

Yerle bir edilmiş dünyada elini taşın altına koyan Scarlett’ın; farklı olanın lanetlendiği bu topraklarda “kadın başına” verdiği ölüm kalım savaşı, hayatta kalma ve başarma arzusuyla kendisine hatırlattığı bir söz vardır:

“Zorluklar, onları taşıyacak kadar güçlü omuzlar içindir.”

Savaşın neden olduğu felaketler, eserde bir fotoğraf gibi bütün çıplaklığıyla ve tüm gerçek yanlarıyla gözler önüne serilmekte, bilhassa önemli karakter Rhett Butler’da bütün özellikleriyle tanıtılmaktadır.

Romanın önemli karakterlerinden bir diğeri olan Ashley Wilkesda İç Savaş bittikten kısa bir süre sonra “Güney intikamını alıyor!” diyerek tabancasını çeken ve başkan Abraham Lincoln’u öldüren John Wilkes adlı Güneylinin oğludur.

Her ne kadar toplam bin 56 sayfalık hacmiyle ilk bakışta yeni okuma alışkanlığı kazananları ürkütecek gibi görünen roman, okuma tutkunlarının elinden bırakamayacakları sürükleyiciliği ile de dikkat çekiyor. Okumaya başladıktan sonra gerisi geliyor…

Ötüken Neşriyat

Tel: (0216) 546 03 50

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(ikinci kitap)

80 YIL ÖNCE DOĞU

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Edebiyatımıza da önemli eserler kazandırmış olan Bilecik Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal Doğu illerini görmek üzere 7 Eylül-15 Ekim 1942 tarihleri arasında bir geziye çıkar.

Esendal’ın bu gezide edindiği izlenimler ve notları döneme ışık tutacak önemli bilgileri içinde barındırıyor. T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri-Cumhuriyet Arşivi’nde kamuya açılan bu izlenim ve notlar Çolpan Kitap tarafından ilk kez kitaplaştırıldı.

Mehmet Can Doğan’ın “Doğu Raporu” adıyla yayına hazırladığı kitap, hikâye ve roman yazarı Memduh Şevket Esendal’ın üst düzeyde bir bürokrat olarak portresini tamamlayan ve külliyatına katkıda bulunan önemli bir çalışma.

Esendal’ın Elâzığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep, Maraş ve Malatya illeri ile buraların ilçelerini kapsayan “Doğu gezisi”, amacı ve programı belli resmî bir gezidir. Esendal, belirlenen iki amaç doğrultusunda çıktığı gezi boyunca doğa, kültür, insan ve hayvanlarla doğrudan veya dolaylı biçimde temas kurar. Özellikle bölgenin bayındırlaşması, kendi deyişiyle “şenleşdirilmesi” ve halkın refah düzeyinin yükseltilerek verimli bir biçimde üretime katılması için neler yapılabileceği konusunda gözlemlerde bulunur. Halkevlerini öne çıkararak kültürel yatırımların önemine dikkat çeker. Esendal’ın ilişkilenme yönündeki hassasiyet ve dikkatini gezinin amacı belirlemekle birlikte, hikâye ve roman yazarı Esendal’ın duyuşunun da bunlarda payı ve etkisi bulunduğu açıkça fark edilir.

Çolpan Kitap

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