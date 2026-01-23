Babası işadamı Sait Dormen, “Ne iş yaparsan yap en iyisini yap!” demişti.

97 yıl süren hayatı boyunca bu öğüdün gereğini yerine getirdi Haldun Dormen.

Bir insan düşünün ki, tiyatro patronu, oyuncusu, yönetmeni, yazarı...

Bitmedi...

Film yönetmeni...

Bitmedi...

Üniversitelerde tiyatro dersleri veren öğretim görevlisi, gazetelerde sanatla ilgili makaleler yazan köşe yazarı, televizyon dizilerinin oyuncusu, programlarının sunucusu...

Bitmedi...

Sürç-ü Lisan Ettikse, Antrakt, İkinci Perde, Nerede Kalmıştık gibi Türk tiyatro tarihine ışık tutan kitapların yazarı...

Bitmedi...

Tam bir yetenek avcısı. Aralarında Erol Günaydın, Ayfer Feray, Altan Erbulak, Nevra Serezli, Metin Serezli, Nisa Serezli, İzzet Günay, Erol Keskin, Yılmaz Köksal, Hadi Çaman, Hüseyin Kutman gibi isimlerin de olduğu pek çok ismi tiyatroya kazandırması...

Bitmedi...

Aynı zamanda rekorların adamı...

İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat” oyununun 30 yılı aşkın süre seyirciyle buluşması...

Çağdaş Türk tiyatrosunun ilk müzikali, başrolünde Gülriz Sururi’nin oynadığı “Sokak Kızı İrma”yı sahneye koyması...

Yazıp yönettiği, başrollerinde Erol Evgin ile Nisa Serezli’nin yer aldığı “Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyununun biletlerinin karaborsaya düşmesi...

Aralarında Altın Portakal’ların da olduğu çok sayıda ödül alması...

***

Haldun Dormen’i son olarak Bernard Slade’in yazdığı “Nice Yıllara” oyununda izlemiştim.

Gamsız, tasasız, vurdumduymaz, her saniyesini eğlenceli şekilde yaşayan çapkın bir adam olarak çıkmıştı karşımıza.

Oyunun ilerleyen dakikalarında kansere yakalandığı ve çok az bir ömrünün kaldığı anlaşılıyordu.

Ne var ki o ölümcül hastalığına aldırmıyor, hayat felsefesinden bir milim şaşmıyor, gülmekten, eğlenmekten hiç ama hiç vazgeçmiyordu.

Hayatının son günlerinde dostları onu yalnız bırakmamış, hatta bir tiyatro salonunda jübile töreni bile düzenlemişlerdi.

Törende hayatına giren herkes; eski eşi, sevgilileri, arkadaşları tek tek sahneye çıkarak birlikte geçirdikleri güzel günleri anlatmışlardı.

Oyun sıradan bir komedi gibi başlamış ama bir süre sonra seyirciye hayatını sorgulatan ve yer yer gözyaşı döktüren bir drama dönüşmüştü.

Haldun Dormen, ölümü bekleyen o gamsız, tasasız, vurdumduymaz ve çapkın adamı harika canlandırmıştı.

***

Yönetmen Selçuk Metin, Zeynep Miraç’ın senaryosuna dayanarak Haldun Dormen’in hayatını anlatan “Yaparsın Şekerim!” isimli bir belgesel hazırladı geçtiğimiz yıllarda.

Belgeselin isminin ilginç bir hikâyesi vardı.

Haldun Dormen, yetenekli gördüğü kişilere yöneteceği oyunlarda rol vermek istediğinde genellikle “Ama ben o rolün altından kalkamam, yapamam hocam!” şeklinde yanıtlarla karşılaşıyordu hep.

Bu sözlere her defasında “Yaparsın şekerim!” diyerek karşılık veriyor, karşısındakini yüreklendirerek oyunun kadrosuna girmeye razı ediyordu.

Yaklaşık iki saat süren belgeselde tanıyanlar onunla ilgili anılarını anlatmışlardı.

Anıların ortak noktası, Haldun Dormen’in bitip tükenmeyen tiyatro sevdası ve birlikte çalıştığı tüm insanlara gösterdiği içten saygıydı.

***

Evet, Türk tiyatrosu büyük bir değerini yitirdi.

Onu hep sevgiyle, saygıyla hatırlayacağız.

7 MADDEDE SURİYE OLAYI

1- Ülkeleri savaşmadan ele geçirme politikasının yeni uygulamasını Suriye’de denedi ABD Başkanı Donald Trump. Kendisiyle uyum içinde çalışacağını, ülke kaynaklarını paylaşacağını düşündüğü Şara yönetimini güçlendirdi.

2-Başkan Trump, terör örgütü YPG-SDG’ye ise, “Sizi yeterince kullandık, artık ihtiyacımız kalmadı. Bundan sonra para da bomba da silah da yok. Başınızın çaresine bakın!” diye özetlenebilecek bir mesaj verdi.

3-ABD’nin Suriye’de kendini düşünerek izlediği politika, Türkiye’nin çıkarlarına da uygun düştü. Sınırımızda bir terör devletinin kurulması önlendi. Yani ABD, tarihinde belki de ilk kez bizim için yararlı bir iş yapmış oldu.

4-Ortaya çıkan yeni tabloda YPG-SDG’yle aslında aynı çatı altında olan terör örgütü PKK da büyük güç kaybına uğradı. Geçen yıl silahlarını şov amaçlı bırakmışlardı. Bu yıl gerçek anlamda silah bırakmak zorunda kalabilirler.

5-Terörün belinin kırılması, onunla mücadele için ayrılan dev kaynakların başka amaçlar için kullanılabileceği anlamına geliyor. Ak Parti iktidarı bunu iyi değerlendirirse, enflasyonu düşürebilir, yatırımları artırabilir, çok tartışılan asgari ücret ve emekli maaşlarını makul bir düzeye çıkarabilir, erken ya da zamanında yapılacak bir seçime daha iddialı hazırlanabilir.

6-Suriye’de SDG-YPG’nin uğradığı bozgun DEM Partililerin elini büyük oranda zayıflattı. Konfederasyon, federalizm, eyalet sistemi gibi hayallerini toplayıp bir daha ortaya çıkarmamak üzere çantalarına koymaları gerekiyor. Hiç olmazsa bundan sonra gerçek anlamda bir Türkiye partisi olmayı deneyebilirler.

7-CHP, Suriye başta olmak üzere dış politika konularında göz dolduran bir performans gösteremedi. Oysa ilk seçimde iktidara gelme ihtimali yüksek bir partiden günlük polemiklere yüz vermeyen, ciddi, tutarlı, ufuk açıcı görüşler sergilemesi beklenirdi.