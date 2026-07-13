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Kaynak: İHA

Yaz sezonunda çocukların havuzlarda yaşadığı boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi, acı haber Antalya'nın Alanya ilçesinden geldi.

Dün öğle saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için Alanya'ya gelen 8 yaşındaki Erdem Ateş, birlikte otelin havuzunda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden aile bireyleri ve otel görevlileri tarafından sudan çıkarılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı Kırbıyık Resort Hotel'in güvenlik müdürü ile görevli cankurtaran gözaltına alındı.