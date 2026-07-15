Teknoloji devi IBM, borsada son kırk yılın en ağır darbesini aldı. Salı günü piyasaların kapanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 25,2 oranında gerileyerek yaklaşık 217 dolar seviyesine indi. Bu tarihi gerileme, 19 Ekim 1987 tarihindeki "Kara Pazartesi" çöküşünde görülen yüzde 23'lük kaybı da geride bıraktı.
Bir hatanın bedeli: Dev şirket bir günde 68 milyar dolar değer kaybetti
IBM hisseleri, CEO Arvind Krishna’nın hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek değerlendirmesinin ardından yüzde 25,2 değer kaybedip 217 dolara geriledi. Yapay zeka yatırımlarındaki öncelik değişimi ve Anthropic’in yeni modeli nedeniyle yaşanan düşüş, şirketin 67 milyar dolar kaybetmesine yol açtı.Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanan bu sert satış dalgasıyla IBM'in piyasa değerinden yaklaşık 67 milyar dolar eksilirken, toplam şirket değeri de 205 milyar dolar barajının altına düştü. Hisselerdeki bu ani düşüşün arkasında, IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna'nın ikinci çeyrek gidişatını ele aldığı ve ortaklarına gönderdiği mektup yer alıyor.
Performansın beklentilerin son derece uzağında kaldığını vurgulayan Krishna, tahminlerinden çok daha kötü bir tabloyla karşılaştıklarını, değişen piyasa koşullarına hızlıca reaksiyon gösteremediklerini ve gerekli adımları zamanında atmakta yetersiz kaldıklarını kabul etti.
Krishna’nın analizine göre, yapay zeka veri merkezlerine yönelen devasa talep; sunucu, depolama ve bellek gibi fiziksel altyapı bileşenlerinde arz darboğazına yol açtı. Bu durum, kurumsal müşterilerin bütçelerini yazılım harcamalarından doğrudan yapay zeka altyapısına kaydırmasına neden oldu.
Tedarik zincirindeki olası sıkıntıları önceden tahmin ettiklerini belirten CEO, ancak kullanıcıların sermaye harcamalarında bu denli radikal bir öncelik değişikliğine gideceğini öngöremediklerini dile getirdi.
Mektupta dikkat çeken bir diğer unsur ise Anthropic imzalı "Mythos" adlı yapay zeka modelinin sektöre giriş yapması oldu. Bu yeni modelin yarattığı siber güvenlik tartışmaları —özellikle olası açıkları şirketlerden önce bilgisayar korsanlarının bulabileceğine dair endişeler— kurumsal müşterilerde kararsızlığa yol açtı. Güvenlik risklerini analiz etmek isteyen firmaların büyük ölçekli teknoloji yatırımlarını askıya alması, IBM’in kritik sözleşmeleri zamanında imzalamasını engelledi.
Haziran ayının son haftalarında, beklenen zamlar öncesinde sunucu ve depolama gibi ürünleri tedarik etmek isteyen müşterilerin harcama alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Krishna, özellikle ana bilgisayar (mainframe) birimi ile buna bağlı yazılım gelirlerinin ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldığını açıkladı. Yaşananları "bahane değil, gerçekler" olarak nitelendiren CEO, mevcut belirsizliğe rağmen stratejilerine güvendiklerini aktardı.
IBM, merakla beklenen ikinci çeyrek finansal raporunu 22 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. FactSet verilerine göre piyasa analistleri, teknoloji devinin bu çeyrekte 17,2 milyar dolar ciro ve hisse başına 2,93 dolar kâr elde etmesini bekliyor. Bu beklentiler, geçen senenin aynı dönemine kıyasla gelir bazında yüzde 1,3, hisse başına kâr bazında ise yüzde 3,5'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Yapay zeka odaklı dönüşümün rüzgarını en derinden hisseden şirketlerden biri olan IBM, şubat ayında da Anthropic'in COBOL tabanlı eski sistemleri modernize eden yapay zeka aracını duyurmasıyla sarsılmış ve 2000 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşamıştı.
Sektördeki bu baskı yalnızca IBM ile sınırlı kalmayıp; yapay zeka tabanlı araçların geleneksel yazılım hizmetlerine olan talebi azaltabileceği endişesi, küresel düzeydeki pek çok yazılım şirketinin hisselerini de baskı altında tutmaya devam ediyor.