Bir hatanın bedeli: Dev şirket bir günde 68 milyar dolar değer kaybetti

IBM, merakla beklenen ikinci çeyrek finansal raporunu 22 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. FactSet verilerine göre piyasa analistleri, teknoloji devinin bu çeyrekte 17,2 milyar dolar ciro ve hisse başına 2,93 dolar kâr elde etmesini bekliyor. Bu beklentiler, geçen senenin aynı dönemine kıyasla gelir bazında yüzde 1,3, hisse başına kâr bazında ise yüzde 3,5'lik bir büyümeye işaret ediyor.