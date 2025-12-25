Asgari ücret yüzde 27'lik zam ile 28 bin 75 TL’ye geldi. Maaş zamlarının belirlenmesiyle birçok kalemin de ücretlerinde değişiklik oldu. Emekli olmak için prim borçlanmasına başvuracaklar için ise 2026'nın faturası da ortaya çıktı.

SGK'ya yapılan her türlü borçlanma prime esas kazancı yüzde 32’den yüzde 45'e çıkartıldı. Askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarının maliyeti 2026 yılında yüzde 79 oranında artacak.

'17 BİN 752 TL FARK YARATACAK'

Habertürk'e konu ile ilgili detayları açıklayan Ahmet Kıvanç, borçlanmanın günlük olarak 495,45 TL’ye çıkacağını söyledi. 18 ay askerlik yapan birinin 2025 yılındaki borçlanmasının 149 bin 791 TL olacağını ancak 2026'da bu miktarın 267.543 TL olacağını belirten Kıvanç, "bir günlük gecikme askerlik borçlanması maliyetinde 117 bin 752 TL fark yaratacak" dedi.

Doğum borçlanmasında ise sadece asgari ücret zammına göre yansıtılacak. Buna göre, 2025 yılı borçlanma ücreti 199 bin 721 TL'yken 2026 itibarıyla 253 bin 670 TL olmuş olacak.