Bir günde bin 250 TL kazanç elde ediyorlar: Mesaileri öğleden sonra bitiyor

GÜN DOĞMADAN TARLAYA GİDİYORLAR
Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu Adana'da tarım işçileri, bunaltıcı hava koşullarına rağmen üretime ara vermiyor.
GÜN DOĞMADAN TARLAYA GİDİYORLAR
Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu Adana'da tarım işçileri, bunaltıcı hava koşullarına rağmen üretime ara vermiyor.
Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği kentte işçiler, güneşin etkisini azaltabilmek için sabah saat 05.00'te tarlada çalışmaya başlıyor.
İş yoğunluğuna göre mesailerini öğleden önce ya da öğleden sonra tamamlıyorlar.
GÜNLÜK BİN 250 TL YEVMİYE ALIYORLAR
Bölgede devam eden biber hasadında görev yapan tarım işçileri, günlük bin 250 TL yevmiye ile çalışıyor.
Üretimin aksamaması için kavurucu sıcak altında mesai yapan işçiler, uzun kollu kıyafetler giyerek ve sık sık su tüketerek sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor.
"GÜNDE 600-700 KASA BİBER TOPLUYORUZ"
Tarım işçisi Hicran Demir, sıcak havanın özellikle öğleden sonra çalışmayı daha da zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:
"Yevmiyemiz bin 250 lira. Şu anda biber hasadında çalışıyoruz. Günde bazen 600, bazen de 700 kasa biber topluyoruz. Öğleden sonra çok zorlanıyoruz...
Sabah 05.00'te tarlaya geliyoruz. Eğer karanlık olmasa 04.00'te geleceğiz. Bazen öğleden önce bazen de öğleden sonra mesai bitiyor."
"EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
İşçilerden Deniz Çelik ise sabahın erken saatlerinde başladıkları mesainin hasat tamamlanana kadar sürdüğünü belirtti.
Çelik, "Şu anda biber hasadında çalışıyoruz. Ürünler ne zaman biterse o zaman paydos veriyoruz. İş beğenmeyenler de gelip burada çalışsın. Biz ekmek parası için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.