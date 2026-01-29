Manchester City-Galatasaray karşılaşması için İngiltere’ye giden taraftarlar yiyecek fiyatlarını görür görmez şoka uğradı. Güncel fiyat listesi sosyal medyada paylaşılırken birçok kişiden peş peşe yorum yağdı.

YEMEK FİYATLARI TARAFTARLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngiltere'ye giden taraftarların yiyecek fiyatlarını yayınlaması Türkiye'deki hayat pahalılığının boyutlarını bir kez daha göstermiş oldu. Güncel fiyatlar Türkiye’de yer alan fiyatlara göre neredeyse iki kat pahalı.

İŞTE GÜNCEL SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Taraftarların paylaştığı fiyatlar şu şekilde;

Döner kebap: 220 TL

Etli turta: 230 TL

Tavuklu köri turtası: 220 TL

Peynirli & soğanlı turta: 220 TL

Sosisli rulo: 200 TL

Çikolata: 60 TL

Cips: 60 TL

Şekerleme paketi: 60 TL

Çikolata paketi: 80 TL

Patlamış mısır: 80 TL

TÜRK STADYUMLARINDA İSE YER ALAN FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE